Dalla mattina diversi utenti in tutto il mondo hanno segnalato il malfunzionamento dell’app di messaggistica, mentre hanno continuato a funzionare regolarmente le altre applicazioni di Meta. L’hashtag #whatsappdown è in tendenza su Twitter

Diversi utenti non riuscivano a utilizzare WhatsApp questa mattina. Il servizio ha avuto dei problemi di malfunzionamento da lunedì sera, che sono poi aumentati nel corso della mattinata di martedì. Anche DownDetector – un sito specializzato nella raccolta delle segnalazioni degli utenti – ha confermato che il servizio ha avuto problemi principalmente nell’invio e nella ricezione dei messaggi. Il problema non era circoscritto all’Italia ma è segnalato in diverse parti del mondo.

Il servizio di messaggistica è rimasto offline fino a circa le 11, anche nella versione desktop, e ha poi ripreso a funzionare prima a macchia di leopardo e poi più stabilmente. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) hanno invece continuato a funzionare correttamente. Come di consueto su Twitter ci sono messaggi con l'hashtag #Whatsappdown.

Quasi un anno fa, il 4 ottobre del 2021, il malfunzionamento riguardò tutte le app del gruppo Meta e durò per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.

