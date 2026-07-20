TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI EDITORIALE DOMANI S.P.A.
1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E AI SERVIZI GRATUITI
4. UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE
5. RESPONSABILITÀ
6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 1. PREMESSA
- 1.1 I presenti Termini e Condizioni generali (di seguito, i “T&C”) disciplinano l’uso del sito (di seguito, il “Sito”) e dell’applicazione mobile (di seguito, l’ “App”), nonché l’erogazione dei servizi forniti per loro tramite, di Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in Via Barberini 86, 00187, Roma (RM), (di seguito, per brevità: “Domani” o la “Società”), nei confronti degli utenti (di seguito, gli “Utenti”) che interagiscono e transitano all’interno del Sito e/o dell’App (congiuntamente, “Piattaforma”).
- 1.2 I presenti T&C integrano i termini e condizioni particolari (di seguito, le “Condizioni Particolari”) che regolamentano la fruizione dei Servizi a pagamento all’interno della Piattaforma. Nell'ipotesi di contrasto tra i presenti T&C e le Condizioni Particolari, queste ultime dovranno ritenersi prevalenti.
- 1.3 Domani si riserva il diritto di modificare i T&C in qualsiasi momento, dandone adeguata comunicazione tramite i canali designati.
- 1.4 Con l’accettazione dei presenti T&C, l’Utente dichiara di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Se l’Utente ha meno di diciotto anni avrà bisogno dell’autorizzazione di un genitore o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale nei suoi confronti, che deve accettare i presenti T&C per suo conto. Nel caso di utenti che siano persone giuridiche, colui che aderisce ai presenti T&C dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, di essere munito di tutti i poteri occorrenti a tale scopo. Resta inteso che l'accettazione da parte dell'Utente dei presenti T&C disciplinano esclusivamente i Servizi e/o i Contenuti di volta in volta da questi utilizzati.
- 2. DEFINIZIONI
- 2.1. I termini indicati con la lettera iniziale maiuscola assumono nei T&C il significato di volta in volta definito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- 2.2. Ai fini della corretta interpretazione dei T&C valgono le seguenti definizioni, oltre a quelle eventualmente contenute di volta in volta nel testo:
- Account: si intende il profilo creato dall’Utente, inserendo i propri dati identificativi e di contatto che gli consente l'accesso all’interno di una pagina personale del Sito e dell’App per usufruire dei Servizi;
- Abbonamenti: si intendono le differenti formule di sottoscrizione per l’accesso continuativo a specifici Servizi a Pagamento, secondo le condizioni indicate al momento della sottoscrizione;
- Contenuti: qualsiasi materiale presente sulla Piattaforma, tra cui, a titolo esemplificativo, articoli, recensioni, approfondimenti, newsletter, inserti, immagini, video e altri elementi multimediali (i.e. podcast etc.) pubblicati da Domani;
- Formula regalo: un Abbonamento che è donato nei confronti di un terzo beneficiario, diverso rispetto all’Utente acquirente;
- Piattaforma: congiuntamente il Sito e l’App;
- Servizi Gratuiti: servizi accessibili senza alcun costo per l’Utente, quali articoli, contenuti informativi, newsletter e altre risorse gratuite messe a disposizione da Domani;
- Servizi a Pagamento: servizi accessibili previo acquisto e/o abbonamento, inclusi contenuti premium, edizioni digitali e cartacee, e altri servizi offerti sulla Piattaforma;
- Servizi: si intendono congiuntamente i Servizi Gratuiti e a Pagamento offerti sul Piattaforma;
- Utente: si intende la persona fisica e/o giuridica che naviga sulla Piattaforma.
- 3. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E AI SERVIZI GRATUITI
- 3.1. L’accesso al Sito e all’App è gratuito e libero.
- 3.2. Accedendo al Sito, l’Utente può prendere visione dei Servizi Gratuiti, senza la creazione di un Account e la sottoscrizione di un Abbonamento. In taluni casi, Domani potrebbe rendere disponibile, senza il pagamento di un corrispettivo, una parte del Contenuto e consentirne l’intera fruizione, solo a valle della sottoscrizione di un Abbonamento e/o creazione di un account. A tal riguardo, si rinvia alle Condizioni Particolari.
- 3.3. Accedendo all’App, l’Utente può prendere visione dei Servizi e dei Contenuti della Società e fruibili previa creazione di un Account, nelle diverse modalità consentite dall’App.
- 3.4. Per la fruizione dei Servizi a pagamento, l’Utente è tenuto a creare un Account e acquistare uno degli Abbonamenti, nelle differenti formule. Si rinvia alle Condizioni Particolari.
- 3.5. Navigando sulla Piattaforma, l’Utente può fruire dei Servizi Gratuiti resi disponibili da Domani.
- 4. UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE
- 4.1. Gli Utenti si impegnano a:
- utilizzare la Piattaforma, nonché i relativi Servizi esclusivamente nel rispetto delle Condizioni e secondo le finalità e gli usi conformi alla legge;
- non incoraggiare terzi a violare gli standard di funzionamento della Piattaforma;
- non compromettere, danneggiare o manomettere la Piattaforma o causare difficoltà nell’utilizzo delle funzionalità dello stesso;
- non interferire in alcun modo e/o con qualsiasi mezzo con il funzionamento, i servizi e i contenuti della Piattaforma;
- non utilizzare - con qualsivoglia modalità o mezzo - l’identità di soggetti terzi;
- non usare la Piattaforma per proposte commerciali o pubblicitarie o per commettere attività illecite;
- garantire che qualsiasi informazione inserita sulla Piattaforma non violi alcuna norma imperativa, marchio di fabbrica, brevetto, diritti della proprietà intellettuale o altri diritti di terzi;
- non indurre o incitare azioni di natura criminale, degradante, diffamatoria, violenta o discriminatoria dovute a ragioni di sesso, età, malattia, religione, credo o condizione;
- non eseguire azioni di spam, cioè, eseguire pubblicazioni che in qualsiasi modo danneggiano coloro che le ricevono o interferiscono nella comunicazione con altri Utenti;
- non violare il Regolamento UE 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”) e, in generale, la normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali;
- non inviare virus o altri elementi elettronici o fisici che potrebbero danneggiare o interrompere il normale funzionamento della rete, il sistema o il computer e apparecchiature;
- non causare difficoltà nelle normali operazioni di servizio;
- non fornire informazioni o dati personali di terzi, senza la loro preventiva autorizzazione.
- 4.2. Nel caso in cui il comportamento dell’Utente integri la violazione di uno dei predetti obblighi o, potenzialmente, sia in grado di ledere il funzionamento del Sito o dell’App, la Società si riserva il diritto di limitare, sospendere, interrompere l’attività, nonché vietare l’accesso al Sito e all’App e ai relativi Servizi.
- 5. RESPONSABILITÀ
- 5.1. L’Utente si impegna a non usare il Sito o l’App, la Piattaforma, al di fuori delle funzionalità dallo stesso offerte e nei limiti fissati dai T&C. L’Utente si impegna a non usare il Sito o l’App per lettere a catena, posta commerciale non richiesta, attività di spamming, richieste (di carattere commerciale o non-commerciale) o comunicazioni di grandi dimensioni di qualunque tipo, incluse, a titolo indicativo, liste di distribuzione a persone che non hanno concesso una specifica autorizzazione all'inclusione in tali liste.
- 5.2. L’Utente si impegna a non creare un collegamento ipertestuale da siti da lui stesso controllati o al sito della Società, salvo espressa e scritta autorizzazione della stessa. L’Utente dichiara e si impegna a non utilizzare alcun dispositivo automatico o di non compiere alcun processo manuale che siano in grado di monitorare o copiare i contenuti del Sito o dell’App o altre informazioni in esso contenute.
- 5.3. L’Utente si assume in via esclusiva la responsabilità civile e penale per il caricamento di qualsiasi materiale sul Sito o sull’App che possa contenere virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il funzionamento degli impianti, software, hardware o server in generale della Società.
- 5.4. L’Utente si impegna a manlevare sin d’ora Domani per qualsiasi responsabilità connessa, direttamente o indirettamente, con i contenuti pubblicati dall’Utente stesso oppure da altri Utenti. In ogni caso l'Utente può segnalare eventuali violazioni dei presenti T&C e/o di altri contenuti pubblicati, scrivendo a [domani@editorialedomani.it].
- 5.5. Domani non garantisce la fornitura dei propri servizi e/o l’accesso al Sito o all’App e ai servizi ad esso associati in via continuativa e ininterrotta. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, l’Utente si impegna a manlevare sin d’ora Domani da qualsiasi danno derivante da interruzione improvvisa dei Servizi offerti. In ogni momento, l’Utente potrà segnalare alla Società problematiche o scorrettezze riscontrate, scrivendo a [domani@editorialedomani.it].
- 5.6. Domani assicura un livello adeguato di segretezza e sicurezza dei contenuti di propria gestione e dei contenuti inseriti. L’Utente resta l’unico responsabile per la riservatezza dei dati eventualmente inseriti all’interno dell’App. L’Utente dichiara di esonerare la Società per qualsivoglia consiglio, suggerimento e/o, più in generale, informazione che potrebbe essere appresa per il tramite del Sito e dell’App e dei Servizi dalla stessa offerti. Domani non è in alcun modo responsabile di perdite o danni provocati dal mancato rispetto di tali obblighi da parte dell’Utente.
- 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- 6.1. Tutti i Contenuti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini, video, testi, suoni) sono di proprietà̀ esclusiva di Domani oppure di altri soggetti legati a Domani da uno specifico accordo di utilizzazione dei propri Contenuti. Nel caso di contenuti eventualmente forniti direttamente dagli Utenti, questi si intendono ceduti a Domani per mezzo di una co-licenza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, valida per tutto il mondo e per tutti i mezzi di diffusione e comunicazione, esistenti o che verranno ad esistenza.
- 6.2. In caso di contenuti di proprietà̀ di Domani, l’Utente si impegna espressamente a non diffondere e/o riprodurre, anche parzialmente, quanto contenuto nel Sito e nell’App, salvo se espressamente autorizzato da Domani o se ciò̀ sia consentito dalle funzioni di condivisione delle piattaforme di social network (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, blog e/o siti personali dell’utente, ecc.).
- 6.3. È fatto divieto di copiare, scaricare in tutto o in parte il Sito e l’App, senza la preventiva autorizzazione di Domani. Ogni riproduzione, modifica o uso - totali o parziali - dei testi, dei suoni, dei video, delle immagini, dei loghi, dei marchi, delle interfacce e delle schermate presenti nel Sito e nell’App della Società, e più in generale, di qualsivoglia altro diritto di proprietà intellettuale connesso al Sito e all’App, indipendentemente dal motivo o dal mezzo impiegato, è rigorosamente vietato. È vietata la riproduzione anche parziale dei testi presenti sul Sito sull’App, senza la preventiva autorizzazione di Domani.
- 6.4. È vietato il mirroring del Sito e dell’App, nonché la decompilazione, modifica o creazione di lavori derivati dal Sito e dell’App o dai contenuti in essa pubblicati, senza la preventiva autorizzazione di Domani.
- 6.5. La grafica, la struttura e ogni altro elemento dell’App non possono essere copiati, imitati, ritrasmessi o utilizzati, né per intero né in parte, senza l’autorizzazione scritta di Domani.
- 6.6. Tutti i software (incluse le classificazioni e le categorizzazioni presenti nel Sito e nell’App) sono di proprietà̀ esclusiva di Domani oppure di eventuali soggetti terzi titolari dei diritti sui software stessi. L’Utente si impegna espressamente a non disassemblare nessuno dei software utilizzati, neanche per funzioni di studio o di ricerca, né di permettere a soggetti terzi, operanti sotto la propria autorità̀, di farlo, salvo ove espressamente autorizzato da Domani.
- 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 7.1. Domani tratterà i dati personali nell’ambito della navigazione all’interno del Sito, in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e in conformità con l’informativa sul trattamento dei dati resa disponibile all’interno del Sito e dell’App, alla quale si fa rinvio.
- 8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 8.1. I presenti T&C del Sito sono soggetti alla legge italiana.
- 8.2. Qualsiasi disputa, controversia o pretesa nascente da, o relativa a, ai presenti T&C dell’App, o alla loro violazione, risoluzione o validità sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 8.3. Nel caso in cui l’Utente sia un consumatore si applicherà la normativa prevista dal Codice del consumo.
- 8.4. L’Utente consumatore ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 524/2013, in caso di controversia con Domani, potrà altresì presentare un reclamo a mezzo dell’App ODR dell’Unione Europea raggiungibile al seguente link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.