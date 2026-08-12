Termini e Condizioni particolari dei Servizi “Editoriale Domani S.p.A.”
SOMMARIO
1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. CREAZIONE DELL’ACCOUNT PER L’ACCESSO AI SERVIZI A PAGAMENTO
4. DICHIARAZIONI DELL’UTENTE
5. SERVIZI A PAGAMENTO E ABBONAMENTI
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
7. DURATA DEGLI ABBONAMENTI
8. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
9. DIRITTO DI RECESSO
10. CANCELLAZIONE DELL’ACCOUNT
11. MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
12. PROTEZIONI DEI DATI
13. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 1. PREMESSA
- 1.1. I presenti Termini e Condizioni particolari (di seguito, i “T&C”) disciplinano l’erogazione dei servizi (di seguito, i “Servizi”) forniti dalla Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in Via Barberini, 86, 00187, Roma (RM), (di seguito, per brevità: “Domani” o la “Società”), attraverso il sito web proprietario www.editorialedomani.it (di seguito, il “Sito” o l’applicazione mobile (di seguito, l’“App”), nei confronti degli utenti (di seguito, gli “Utenti”) usufruiscono dei Servizi.
- 1.2. Domani si riserva di modificare i presenti T&C, nei termini disciplinati dall’art. 13.
- 1.3. I presenti T&C integrano i termini e condizioni generali (di seguito, le “Condizioni Generali”) che regolamentano l’uso della Piattaforma. Nell'ipotesi di contrasto tra le Condizioni generali e i presenti T&C, questi ultimi dovranno ritenersi prevalenti.
- 2. DEFINIZIONI
- 2.1. I termini indicati con la lettera iniziale maiuscola assumono nei T&C il significato di volta in volta definito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- 2.2. Ai fini della corretta interpretazione dei T&C valgono le seguenti definizioni, oltre a quelle eventualmente contenute di volta in volta nel testo:
- Account: si intende il profilo creato dall’Utente, inserendo i propri dati identificativi e di contatto che gli consente l'accesso all’interno di una pagina personale del Sito e/o dell’App per usufruire dei Servizi;
- Abbonamenti: si intendono le differenti formule di sottoscrizione per l’accesso continuativo a specifici Servizi a Pagamento, secondo le condizioni indicate al momento della sottoscrizione;
- Contenuti: qualsiasi materiale presente sulla Piattaforma, tra cui, a titolo esemplificativo, articoli, recensioni, approfondimenti, newsletter, inserti, immagini, video e altri elementi multimediali (i.e. podcast etc.) pubblicati da Domani;
- Formula regalo: un Abbonamento che è donato nei confronti di un terzo beneficiario, diverso rispetto all’Utente acquirente;
- Piattaforma: congiuntamente il Sito e l’App;
- Servizi Gratuiti: servizi accessibili senza alcun costo per l’Utente, quali articoli, contenuti informativi, newsletter e altre risorse gratuite messe a disposizione da Domani;
- Servizi a Pagamento: servizi accessibili previo acquisto e/o abbonamento, inclusi contenuti premium, edizioni digitali e cartacee, e altri servizi offerti sul Sito;
- Servizi: si intendono congiuntamente i Servizi Gratuiti e a Pagamento offerti sulla Piattaforma;
- Utente: si intende la persona fisica e/o giuridica che naviga sulla Piattaforma.
- 3. CREAZIONE DELL’ACCOUNT PER L’ACCESSO AI SERVIZI A PAGAMENTO
- 3.1. L’Utente per accedere ai Servizi e agli Abbonamenti dovrà necessariamente creare un Account.
- 3.2. Per la creazione dell’Account, l’Utente può compilare una scheda di registrazione con alcuni dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, sesso, città di residenza, indirizzo e-mail, password). Dopo l’e-mail di avvenuta creazione dell’Account, l’Utente può selezionare i Servizi resi disponibili da Domani. I dati personali inseriti per la creazione dell’Account saranno trattati da Domani secondo quanto previsto nell’informativa privacy, alla quale si rinvia.
- 3.3. In seguito alla creazione dell’Account, l’Utente potrà procedere all’acquisto dei Servizi a pagamento, nelle diverse formule di Abbonamento.
- 3.4. L’Utente è responsabile della correttezza delle informazioni fornite e della custodia delle proprie credenziali di accesso.
- 3.5. Domani non sarà responsabile dell’utilizzo delle credenziali dell’Utente da parte di terzi che siano venuti a conoscenza delle credenziali. L’Utente si impegna a manlevare sin d’ora Domani per qualsiasi responsabilità connessa, direttamente o indirettamente, con l’utilizzo del Sito e del proprio Account.
- 3.6. Nel caso in cui Domani ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il comportamento di un Utente non sia conforme alle presenti Condizioni, Domani si riserva il diritto di limitare, sospendere, interrompere l’Account ovvero, nei casi più gravi, di vietare l’accesso al Sito e ai suoi Servizi.
- 4. DICHIARAZIONI DELL’UTENTE
- 4.1. L'Utente dichiara di:
- a) avere almeno 18 anni;
- b) di avere la piena capacità di agire;
- c) di aver inserito dati personali veri, esatti corretti e attuali.
- 4.2. L’Utente garantisce e si impegna a:
- a) utilizzare la Piattaforma e i Servizi esclusivamente nel rispetto dei presenti T&C e secondo le finalità e gli usi conformi alla legge;
- b) non incoraggiare a violare gli standard di funzionamento della Piattaforma;
- c) mantenere i dati inseriti aggiornati, compresi quelli relativi ai mezzi di pagamento sui quali addebitare l’eventuale costo del Servizio a pagamento, comunicando tempestivamente le modifiche;
- d) fare uso strettamente personale, non collettivo e senza scopo di lucro o finalità commerciale delle credenziali di accesso al proprio Account e/o ai Contenuti della Piattaforma;
- e) non compiere qualsiasi azione che possa eludere, anche solo potenzialmente, il corretto funzionamento di eventuali misure di sicurezza adottate e applicate da Domani e/o da società fornitrici di taluni servizi di sicurezza, atte a proteggere la Piattaforma;
- f) non usare il Sito per proposte commerciali, pubblicitarie o illecite;
- g) non eseguire azioni di spam, cioè eseguire pubblicazioni che in qualsiasi modo danneggiano coloro che le ricevono o interferiscono nella comunicazione con altri Utenti;
- h) non indurre o incitare azioni di natura criminale, degradante, diffamatoria, violenta o discriminatoria dovute a ragioni di sesso, età, malattia, religione, credo o condizione;
- i) non includere o incitare al coinvolgimento in azioni che sono pericolose, rischiose o dannose per la salute della persona e l’equilibrio psicologico;
- j) non inviare virus o altri elementi elettronici o fisici che potrebbero danneggiare o interrompere il normale funzionamento della rete, il sistema o di dispositivi elettronici;
- k) non causare difficoltà nelle normali operazioni di servizio.
- 5. SERVIZI A PAGAMENTO E ABBONAMENTI
- 5.1. L’Utente potrà scegliere tra le differenti formule di Abbonamenti da selezionare nella relativa Scheda “Abbonamenti”, presente sulla Piattaforma.
- 5.2. Tra gli Abbonamenti acquistabili, l’Utente può selezionare l’Abbonamento solidale, in convenzione con UNHCR - Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
- 5.3. Domani si riserva di includere, nella formula di Abbonamento selezionata, diversi Contenuti. È a discrezione di Domani la sospensione e/o l’interruzione della fornitura dei Contenuti.
- 5.4. I Servizi a Pagamento di cui al punto 5.1. possono essere acquistati in “formula regalo”, cioè, acquistati come regalo in favore di altri soggetti che potranno, poi, usufruire dell’Abbonamento. Completato l’acquisto dell’Abbonamento, il soggetto al quale è stato donato l’Abbonamento sarà contattato, tramite mail, per l’attivazione e la fruizione dell’Abbonamento in regalo, previa creazione di un Account sulla Piattaforma, secondo i termini descritti all’art. 5.
- 5.5. L'Utente prende atto che, nel corso dell'intera durata dell’Abbonamento, sarà identificato quale titolare dei suoi diritti e doveri, con riguardo a tutti i Servizi, - in relazione a tutti i Servizi - esclusivamente sulla base delle credenziali che avrà indicato e/o scelto in sede di creazione dell’Account. L'Utente si impegna a fare un uso strettamente personale, non collettivo e senza scopo di lucro o finalità commerciali delle credenziali di accesso al proprio Account.
- 5.6. L’Utente è autorizzato a fruire dell’Abbonamento esclusivamente ad uso personale, non collettivamente o con finalità lucrative. L’Utente non potrà cedere, in tutto o in parte, a qualsivoglia titolo, a terzi i Servizi e quanto ne forma oggetto, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto da parte di Domani. Laddove Domani dovesse, anche solo, ravvisare il sospetto che vi sia utilizzo promiscuo dell’Account e dei relativi Servizi a pagamento/Abbonamento, Domani si riserva sin d’ora la facoltà di limitare, sospendere, interrompere e, nei casi più gravi, vietare l’accesso al Sito, all’Account e ai suoi Servizi/Abbonamenti.
- 5.7. Domani si riserva di inserire ulteriori e nuove offerte e/o promozioni relative ai Servizi a Pagamento, all’interno della Piattaforma, che si intendono, come anche specificato nella Scheda Abbonamenti, non applicabili a coloro che hanno sottoscritto un Abbonamento in data antecedente all’offerta e/o promozione, salvo ove non diversamente indicato.
- 6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- 6.1. La richiesta dell'Utente di acquistare un Servizio a Pagamento, tra cui gli Abbonamenti, equivale a proposta.
- 6.2. Una volta richiesta l’attivazione del Servizio a Pagamento, l’Utente dichiara di aver letto e di accettare il contenuto dei presenti T&C. In caso di mancata accettazione, non sarà possibile accedere ai suddetti Servizi.
- 6.3. La proposta dell'Utente si intenderà accettata, e quindi il contratto concluso, al momento dell'attivazione del Servizio a Pagamento; in tale occasione sarà confermata all'Utente l'avvenuta attivazione del servizio mediante comunicazione elettronica ai contatti forniti dall’Utente al momento dell’acquisto o attraverso eventuali altri canali disponibili attraverso il dispositivo utilizzato per la conclusione del contratto o la fruizione del Servizio a Pagamento.
- 7. DURATA DEGLI ABBONAMENTI
- 7.1. Gli Abbonamenti resi a disposizione dell’Utente possono essere di durate differenti, secondo quanto indicato all’interno della “Scheda Abbonamenti”. Laddove non sia precisata, l’Abbonamento si intende a tempo indeterminato.
- 7.2. Gli Abbonamenti a tempo indeterminato prevedono il pagamento dei servizi scelti con cadenza mensile. L’Abbonamento a tempo indeterminato potrà essere interrotto qualora l'Utente comunichi la volontà di recedere dai presenti T&C.
- 7.3. Gli Abbonamenti a tempo determinato hanno una durata pari indicata all’interno della Scheda di Abbonamenti e prevedono il rinnovo automatico, salvo disdetta dell’Utente, nei termini descritti al 7.4. Resta inteso che Domani notificherà all’Utente il rinnovo automatico con almeno 30 giorni di anticipo, ai sensi dell’art. 65-bis del Codice del Consumo.
- 7.4. L’Utente può disdire il rinnovo dell’Abbonamento in qualsiasi momento prima della data di scadenza, entro 72 ore dalla stessa, tramite una delle seguenti procedura:
- a) Disdetta tramite area personale: accedere al sito con le proprie credenziali, cliccare sulla sezione “il mio Account” e seguire la procedura guidata di disattivazione del rinnovo automatico;
- b) Disdetta tramite email: inviare una email al seguente indirizzo: abbonamenti@editorialedomani.it, indicando i propri dati identificativi e la volontà di non procedere al rinnovo dell’Abbonamento.
- 7.5. In caso di mancata comunicazione di disdetta, il pagamento dell’importo relativo al nuovo periodo sarà automaticamente addebitato attraverso il metodo di pagamento indicato dall’Utente.
- 8. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- 8.1. Per l’acquisto dell’Abbonamento, l'Utente corrisponderà alla Società per la fornitura del Servizio l'importo indicato per la formula di Abbonamento prescelta nella relativa sezione. I corrispettivi indicati sono espressi in Euro e sono sempre comprensivi di IVA, salvo diversa indicazione.
- 8.2. Domani si riserva di applicare delle offerte e/o delle scontistiche alle diverse formule di Abbonamento, alle condizioni dettagliate all’interno della Scheda Abbonamenti.
- 8.3. I corrispettivi dovuti dall’Utente non includono i costi di connessione alla rete internet necessari per l’accesso e la fruizione dei Servizi, i quali restano integralmente a suo carico. Tali costi possono variare in base alle condizioni economiche applicate dall’operatore di comunicazione elettronica selezionato dall’Utente. Analogamente, restano a carico esclusivo dell’Utente anche le spese relative alle apparecchiature e ai dispositivi utilizzati per accedere ai Servizi, salvo diversa previsione espressamente indicata in eventuali offerte promozionali.
- 8.4. Con riferimento agli Abbonamenti a tempo indeterminato, il pagamento iniziale avverrà al momento dell'attivazione del Servizio. I successivi pagamenti saranno dovuti alla scadenza del periodo in relazione al quale il Servizio è stato pagato, secondo la periodicità indicata nella Scheda Abbonamenti. Con riferimento invece ai Servizi a tempo determinato, il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione contestualmente all’attivazione del Servizio.
- 8.5. Il pagamento dei corrispettivi potrà avvenire mediante una delle modalità indicate nell’Offerta al momento della richiesta del Servizio da parte dell’Utente (ad es.: carta di credito, PayPal etc.). L’Utente si impegna a completare correttamente la procedura di pagamento, adottando tutte le misure necessarie per garantirne il buon esito.
- 8.6. Nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento forniti da terze parti (quali istituti bancari, circuiti di carte di credito, PayPal o altri provider di pagamento elettronico), si rinvia espressamente ai termini e alle condizioni di servizio applicati da tali soggetti, che disciplinano il rapporto diretto tra l’Utente e il relativo fornitore del servizio di pagamento.
- 8.7. L’attivazione dei servizi di Abbonamento è subordinata al rispetto dei presenti T&C.
- 9. DIRITTO DI RECESSO
- 9.1. Ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo, sia per gli abbonamenti a tempo determinato che a tempo indeterminato, l’Utente ha diritto di recedere entro 14 giorni della sottoscrizione.
- 9.2. La richiesta di recesso deve essere inviata via al seguente indirizzo e-mail a abbonamenti@editorialedomani.it con oggetto "Richiesta di Recesso" oppure tramite l’apposita sezione presente in Piattaforma, raggiungibile anche attraverso questo link: Profilo personale.
- 9.3. Eventuali rimborsi, se previsti, saranno elaborati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta.
- 9.4. Ai sensi dell’articolo 59, lett. l) del D. Lgs. n. 206/2005, l'Utente non potrà esercitare il diritto di recesso nel caso di fornitura di contenuti non offerti in Abbonamento (e.g. un singolo giornale, inserto o rivista).
- 10. CANCELLAZIONE DELL’ACCOUNT
- 10.1. L’Utente ha la possibilità di cancellare l’Account dal Sito in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: privacy@editorialedomani.it.
- 10.2. Nel caso di cancellazione dell’Account, non sarà possibile usufruire degli Abbonamenti e dei Servizi a Pagamento.
- 10.3. La richiesta di cancellazione sarà effettuata dopo circa 30 giorni lavorativi.
- 11. MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
- 11.1. Domani, dal suo canto, compirà ogni sforzo ragionevole per assicurare all’Utente la funzionalità del Sito e dei relativi Servizi, con continuità e senza interruzioni. Non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile qualora il Sito o uno dei Servizi risulti temporaneamente inaccessibile o non disponibile per causa non imputabile alla stessa.
- 11.2. Domani si riserva di effettuare interventi di manutenzione ordinaria volti a correggere e/o migliorare il Sito e la fruizione dei Servizi. Pertanto, in tal caso, potrebbe esservi una temporanea indisponibilità dei Servizi, con riguardo alla quale l’Utente sarà informato da parte di Domani. In ogni caso, gli interventi in questione non potranno essere considerati un disservizio e Domani non potrà essere considerata responsabile per l’indisponibilità del Sito e/o dei Servizi.
- 11.3. In ogni caso, Domani non sarà responsabile per alcun danno, pregiudizio, costo, spesa o perdita diretta o indiretta riconducibile alla disponibilità, all’utilizzo e alla fruizione del Sito e dei Servizi.
- 11.4. Domani non fornisce alcuna garanzia rispetto al Sito e ai Servizi, ulteriori rispetto a quelle indicate all’interno dei T&C e che non siano risolti eventuali vizi, malfunzionamenti, bug, sospensioni, interruzioni o errori, nonostante l’impegno con ogni ragionevole sforzo, nel fornire la fruizione del Sito e dei Servizi esenti da vizi, malfunzionamenti, bug, sospensioni, interruzioni o errori.
- 11.5. Domani non fornisce alcuna garanzia rispetto alla qualità dei Servizi ottenuti dall’Utente a seconda delle sue aspettative e/o pretese.
- 12. PROTEZIONI DEI DATI
- 12.1. Domani, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali dell’Utente acquisiti, dichiara di osservare e conformarsi alle prescrizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e al D.L.gs 196/2003 ss.mm.ii., nonché ai principi stabiliti nei provvedimenti dell’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali.
- 12.2. I dati personali dell’Utente saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione ai presenti T&C, limitatamente alle finalità di trattamento di cui all’informativa sul trattamento dei dati, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 GDPR, alla quale si fa più ampio rinvio.
- 13. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
- 13.1. Domani si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i T&C del Sito, previa comunicazione da inviare all’utente 30 giorni prima dell’entrata in vigore dei nuovi termini e condizioni.
- 13.2. L’Utente, qualora decida di non accettare le modifiche e/o gli aggiornamenti apportati ai presenti T&C, potrà cancellarsi in qualsiasi momento dal Sito.
- 13.3. Qualsiasi modifica e/o aggiornamento dei T&C diventa vincolante dal momento in cui è comunicato al cliente e pubblicato sul Sito.
- 13.4. I presenti T&C annullano e sostituiscono, ad ogni effetto di legge, i termini e condizioni di utilizzo precedentemente previsti e accettati dall’Utente.
- 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 14.1. Domani si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta all’Utente, nel caso in cui quest’ultimo:
- a) interrompa, ometta o non completi il pagamento dei corrispettivi dovuti secondo le modalità e le scadenze previste nel contratto;
- b) fornisca, in fase di registrazione o nel corso dell’esecuzione del contratto, dati falsi, incompleti o comunque non veritieri.
- 14.2. Resta impregiudicato, in ogni caso, il diritto di Domani al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa dell’inadempimento dell’Utente.
- 15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- 15.1. Il Sito, l’App, i Contenuti pubblicati dalla Società e/o segni distintivi presenti sul Sito ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: marchi, loghi, elementi grafici, immagini ), o altro sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale e industriale. La riproduzione, integrale o parziale, in qualsiasi forma, non è consentita senza l’autorizzazione scritta della Società.
- 15.2. I Contenuti e/o altro segno distintivo reso disponibile tramite i Servizi costituiscono opere dell’ingegno tutelate dalla normativa vigente e sono di esclusiva proprietà di Domani o di terzi titolari dei relativi diritti. Tali contenuti non possono essere riprodotti, utilizzati e/o comunicati a terzi senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto.
- 15.3. L’Utente ha diritto di accedere e utilizzare i contenuti esclusivamente nei limiti stabiliti da Domani, ovvero per finalità personali e non commerciali, limitatamente alla consultazione, richiesta, ricezione e memorizzazione sui propri dispositivi dei contenuti espressamente resi disponibili a tal fine.
- 15.4. Ogni altro utilizzo, inclusa la modifica, copia, riproduzione, download, diffusione, trasmissione o distribuzione, in tutto o in parte, dei Servizi o dei loro contenuti, è vietato salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Domani.
- 15.5. Qualsiasi uso non autorizzato dei Contenuti e/o dei segni distintivi di Domani costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale della Società e ogni eventuale violazione sarà perseguita ai sensi della legge vigente.
- 15.6. I Servizi potrebbero includere contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale di terzi, o riferimenti a terzi quali eventi del mondo reale, persone fisiche e giuridiche, notizie, luoghi, fatti, accadimenti. Tali diritti appartengono ai rispettivi titolari e vengono utilizzati da parte di Domani secondo i termini degli accordi contrattuali in essere
- 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- 16.1. I presenti T&C del Sito sono soggetti alla legge italiana.
- 16.2. Qualsiasi disputa, controversia o pretesa nascente da, o relativa a, ai presenti T&C dell’App, o alla loro violazione, risoluzione o validità sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 16.3. Nel caso in cui l’Utente sia un consumatore si applicherà la normativa prevista dal Codice del consumo.
- 16.4. L’Utente consumatore ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 524/2013, in caso di controversia con Domani, potrà altresì presentare un reclamo a mezzo dell’App ODR dell’Unione Europea raggiungibile al seguente link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
AVVISO DI SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’articolo 1341 ss. del c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli:
- ART. 7 - DURATA DEGLI ABBONAMENTI
- ART. 11. - MANLEVA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
- ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE