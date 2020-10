Condizioni generali di utilizzo dei servizi in abbonamento

Le presenti “Condizioni generali di utilizzo dei servizi in abbonamento” (d’ora innanzi, per brevità: le “Condizioni”) disciplinano i rapporti tra la società Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in Via Valeggio, 41, 10129, Torino (TO), (d’ora innanzi, per brevità: “ED”), titolare del sito internet www.editorialedomani.it (nonché su eventuali altri domini con diverso top level domain o second level domain di titolarità di ED) e dei servizi ad esso associati (d’ora innanzi, per brevità: il “Sito”) e gli utenti del Sito (d’ora innanzi, per brevità: al singolare, l’“Utente” o gli “Utenti”), nonché attraverso la App di titolarità di ED.

ED disciplina, mediante tali condizioni, i rapporti aventi ad oggetto la vendita del servizio di Abbonamento (d’ora innanzi, per brevità, l’“Abbonamento” o il “Servizio”) al quotidiano “Editoriale Domani” nelle varie tipologie, di seguito meglio indicate.

L’accesso al Sito e alle aree riservate, è indirizzato ad Utenti maggiorenni. L’uso del Sito attribuisce la condizione di “Utente” e implica che si accettino pienamente le presenti condizioni. Nel caso di violazione delle condizioni generali di utilizzo ED potrà vietare e/o limitare l’accesso al sito.

Per la fruizione dell’Abbonamento è necessario disporre di una connessione Internet, i cui costi sono a carico dell’Utente, secondo i termini stabiliti dal proprio provider, lo stesso in riferimento alle apparecchiature previste per accedere ai singoli Abbonamenti sottoscritti.

1) Modalità di accesso e caratteristiche del Servizio

1.1 L’Abbonamento è a pagamento. I costi sono indicati su ogni singolo pacchetto di Abbonamento.

1.2 L’Abbonamento ha ad oggetto la fruizione dei contenuti editoriali di ED e garantisce agli Utenti, tramite differenti tipologie di sottoscrizione a pagamento, differenti servizi, benefici, offerte commerciali relative ai singoli contenuti editoriali, promozioni ed eventuali altri servizi online.

1.3 Con la sottoscrizione dell’Abbonamento prescelto l’Utente usufruirà dei contenuti editoriali per il periodo indicato, senza ulteriori oneri.

2) Registrazione e credenziali per accedere ai Servizi

2.1 Qualsiasi modifica inerente agli Abbonamenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione degli stessi, durata, contenuti, modifiche dei costi) verrà comunicata all’Utente via mail e precisata nelle presenti condizioni.

2.2 Per accedere all’Abbonamento, l’Utente dovrà registrarsi inserendo i dati richiesti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, e-mail, password): l’Utente pertanto, durante il rapporto in essere con ED sarà identificato quale titolare dei suoi diritti e doveri - in relazione a tutti i servizi - esclusivamente sulla base dell’identità digitale attribuitagli e rappresentata dalle credenziali [user ID/email e password] che avrà indicato e/o scelto.

2.3 L’utente si impegna pertanto a conservare i dati di accesso e a segnalare immediatamente all’indirizzo mail abbonamenti@editorialedomani.it ogni perdita del controllo esclusivo sugli stessi, prendendo atto della circostanza che, in difetto di tale segnalazione e sino al momento del suo ricevimento, sarà responsabile di ogni azione e condotta posta in essere utilizzando tali credenziali [es: pubblicazione di un contenuto online, richiesta di un servizio ecc.] e non potrà in alcun modo contestare la fruizione dei servizi o l’accesso ai contenuti connessi all’utilizzo delle citate credenziali.

2.4 L’Utente potrà quindi, una volta registrato e accettato l’abbonamento, usufruire dei servizi offerti agli utenti registrati al Sito, a cui sarà abilitato con la sottoscrizione dell’Abbonamento: per mezzo dell’accettazione dell’Abbonamento, l’Utente accetta altresì le presenti condizioni. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno efficaci dal momento di pubblicazione sul Sito e/o sul quotidiano, pertanto si consiglia di visionare regolarmente il Sito e/o le pagine dedicate sul quotidiano Editoriale Domani. Ogni versione aggiornata delle presenti condizioni verrà pubblicata sul Sito.

2.5 ED non sarà in alcun modo responsabile per eventuali interruzioni nella fornitura dell’Abbonamento dovute a cause ad essa non direttamente imputabili e/o che sfuggano al proprio controllo tecnico, quali disfunzioni della rete internet o telefonica, come meglio precisato negli articoli successivi.

3) Acquisto e utilizzo dell’Abbonamento

3.1 L’Utente potrà acquistare l’Abbonamento accettando una delle offerte proposte sul Sito oppure all’interno della sezione Abbonamento delle applicazioni su tablet e smartphone (ove disponibili) seguendo le istruzioni presenti. La richiesta dell’Utente di acquistare il Servizio equivale a proposta. La proposta dell’Utente si intenderà accettata, e quindi il contratto concluso, al momento dell’attivazione del Servizio da parte di ED, con successiva mail di conferma, a seguito dell’avvenuto pagamento da parte dell’Utente. Richiedendo l’attivazione del Servizio, l’Utente dichiara di aver letto e di accettare le presenti Condizioni applicabili al Servizio.

3.2 L’Utente potrà godere dei servizi oggetto dell’Abbonamento sottoscritto in via continuativa.

3.3 L’accesso in contemporanea all’Abbonamento è concesso solamente per il tramite di un solo dispositivo. L’Utente avrà la possibilità di accedere ai Servizi per mezzo di più dispositivi non in modalità simultanea. A tutela della sicurezza dei dati rilasciati in sede di registrazione e adesione alle presenti Condizioni, superata la soglia degli accessi multipli consentiti, ED si riserva il diritto di bloccare l’account dell’Utente che dovrà poi impostare nuove credenziali di accesso.

3.4 Il pagamento del Servizio potrà essere effettuato attraverso una delle modalità indicate da ED al momento della richiesta di Abbonamento al Servizio da parte dell’Utente. A seconda dello strumento di pagamento prescelto, l’Utente si impegna a porre in essere tutto quanto necessario a garantire il buon esito dell’operazione di pagamento.

4) Proprietà industriale ed intellettuale

4.1 Tutti i marchi presenti sul Sito appartengono ai legittimi proprietari.

4.2 Tutto il materiale presente sul Sito è di proprietà di ED ove non diversamente indicato, ad esso sono applicabili le leggi italiane ed europee in materia di diritto d’autore; eventuali testi prelevati da altre fonti sono anch’essi protetti dai diritti d’autore. È vietata la riproduzione anche parziale dei testi senza la preventiva autorizzazione di ED, salvo che ciò non sia consentito dalla legislazione vigente.

4.3 È fatto espresso divieto all’utente di riprodurre, copiare, pubblicare o sfruttare commercialmente tali contenuti che potranno unicamente essere utilizzati in qualità di utenti finali e per fini personali.

5) Utilizzo generale del Sito

5.1. L’Utente si impegna a fornire dati veritieri e completi e a controllarne l’aggiornamento e l’esattezza durante tutto il tempo di utilizzo dei servizi forniti. ED si riserva, in ogni caso, di verificare l’identità degli utenti, la validità, la veridicità, la completezza o l’autenticità dei dati, dei contenuti o delle informazioni di qualsiasi tipo fornite dagli utenti stessi. ED, tuttavia, non può controllare l’uso che gli utenti fanno delle sezioni e degli strumenti abilitati nel Sito.

5.3 A titolo esemplificativo, l’Utente si impegna a non utilizzare il Sito per trasmettere, diffondere o fornire a terzi informazioni, messaggi, materiale grafico, audio o file di immagini, fotografie, registrazioni, software e, in generale, qualsiasi tipo di contenuti che in qualsiasi modo possa, tra l’altro:

Incoraggiare gli altri a violare gli standard di funzionamento del Sito. Impersonificare membri dello staff o altri utenti usando un’identità simile o qualsiasi altro mezzo o dispositivo. Usare il Sito per proposte commerciali, pubblicitarie o illecite. Eseguire azioni di spam, cioè eseguire pubblicazioni che in qualsiasi modo danneggiano coloro che le ricevono o interferiscono nella comunicazione con altri utenti. Indurre o incitare azioni di natura criminale, degradante, diffamatoria, violenta o discriminatoria dovute a ragioni di sesso, età, malattia, religione, credo o condizione. Includere, fornire o permettere l’accesso a prodotti, articoli, messaggi e\o servizi che siano criminali, violenti, offensivi, dannosi, degradanti o in generale contrari alla legge, alla moralità e al buon costume. Utilizzare materiale e documenti protetti da diritti di terzi, proprietà industriale o intellettuale, senza ottenere la necessaria autorizzazione dai legittimi titolari dei diritti. Violare normative che disciplinano la riservatezza della comunicazione. Inviare virus o altri elementi elettronici o fisici che potrebbero danneggiare o interrompere il normale funzionamento della rete, il sistema o il computer e apparecchiature appartenenti a ED o a terzi. Causare difficoltà nelle normali operazioni di servizio.

In caso di violazione di dette regole il team di ED si riserva il diritto di sospendere l’account dell’utente senza preavviso, con riserva di agire legalmente nei suoi confronti. L’Utente è responsabile della protezione delle credenziali (user id e password) utilizzate per l’accesso al sito.

5.4. ED non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo della password e login dell’utente da parte di terzi che siano venuti a conoscenza delle credenziali. L’Utente si impegna a manlevare sin d’ora ED per qualsiasi responsabilità connessa, direttamente o indirettamente, con l’utilizzo del Sito. Nel caso in cui ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il comportamento di un utente non sia conforme alle presenti Condizioni, ED si riserva il diritto di limitarne, sospenderne, interromperne l’account ovvero, nei casi più gravi, di vietarne l’accesso al Sito e ai suoi servizi. Inoltre, l’Utente è autorizzato a fruire dell’Abbonamento esclusivamente ad uso personale, non collettivamente o con finalità lucrative.

6) Durata dell’Abbonamento, rinnovo automatico e disattivazione

6.1 Le presenti Condizioni sono applicabili per tutta la durata dell’Abbonamento, indicata al momento dell’acquisto e, comunque, dall’attivazione e per tutto il periodo in cui l’Abbonamento viene effettivamente utilizzato. L’Abbonamento inizierà dalla data di attivazione e durerà per il periodo di abbonamento scelto dall’Utente.

6.2 L’Abbonamento selezionato dall’Utente si rinnoverà in automatico alla scadenza del periodo prescelto, salvo eventuale disdetta nelle modalità di seguito indicate.

6.3 L’utente potrà disattivare l’Abbonamento in ogni momento e senza costi aggiuntivi inviando una mail all’indirizzo abbonamenti@editorialedomani.it o una PEC a editorialedomani@legalmail.it, fornendo i propri dati di accesso, numero di abbonamento e tutte le eventuali ulteriori informazioni che saranno richieste al momento della disattivazione oppure seguendo le modalità di disattivazione presenti sul Sito.

6.4 Qualora l’Utente decidesse di disattivare l’Abbonamento, avrà comunque la possibilità di continuare ad accedere alle sezioni a pagamento fino alla scadenza del periodo per cui ha già corrisposto l’importo indicato.

6.5 In caso di rinnovo automatico, ED addebiterà il prezzo dell’Abbonamento con lo stesso metodo di pagamento utilizzato già scelto dall’Utente. In caso di eventuali cambiamenti di prezzo dell’Abbonamento che verranno applicati per il periodo di rinnovo, ED informerà l’Utente anticipatamente. In tal caso, prima del rinnovo, l’Utente potrà disattivare il contratto dandone comunicazione ad ED secondo quanto previsto al punto precedente 6.3.

6.6 La disattivazione non da diritto ad alcun rimborso per eventuali periodi di mancata fruizione dell’Abbonamento.

7) Recesso

7.1 Una volta effettuata la sottoscrizione, versato il relativo pagamento e ricevuta la e-mail di conferma, l’utente potrà esercitare il diritto di recesso entro quattordici giorni della ricezione della mail di conferma di cui al precedente articolo 3. Il diritto di recesso deve essere esercitato a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Editoriale Domani S.p.A., Via Valeggio, 41, 10129, Torino (TO)oppure a mezzo PEC scrivendo a editorialedomani@legalmail.it. La comunicazione deve contenere i propri dati e i dati relativi all’abbonamento, nonché la propria volontà di recedere dall’abbonamento.

7.2 L’utente che recede nei tempi e nelle modalità indicate, ha diritto al rimborso della somma corrisposta per attivare l’abbonamento. Il rimborso avverrà nelle medesime modalità utilizzate per il pagamento.

7.3 Ricevuta la comunicazione nei termini, ED provvederà alla disattivazione dell’abbonamento e provvederà alla restituzione dell’importo pagato.

8) Modalità di pagamento e promozioni

8.1 Le modalità di pagamento, così come indicato al precedente art. 3.4, variano a seconda della scelta effettuata dall’utente durante la selezione dell’offerta specificata durante l’acquisto.

8.2 L’Utente invierà ad ED, a titolo di corrispettivo per l’Abbonamento, l’importo indicato per la tipologia di abbonamento selezionata in fase di acquisto, secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Gli importi sono espressi in euro, IVA inclusa, salvo differente comunicazione.

8.3 L’Utente accetta che, ove richiesta, la fattura relativa all’acquisto dell’Abbonamento, emessa da ED, sia inviata all’indirizzo email che l’Utente avrà precedentemente comunicato in fase di registrazione.

8.4 Il pagamento dovrà avvenire nelle modalità indicate sul Sito.

8.5 In caso di pagamento non eseguito dall’Utente per ragioni tecniche relative al sistema di pagamento selezionato ED si riserva il diritto di interrompere il Servizio.

8.6 Eventuali promozioni offerte da ED sul Sito potrebbero essere riservate unicamente ai nuovi abbonati, salvo ove diversamente indicato.

9) Garanzie ed esonero responsabilità

9.1 ED si impegna ad assicurare/porre in essere tutti i servizi, le offerte, le promozioni indicati da ciascuna categoria di sottoscrizione e per tutto il periodo di validità del contratto tra l’utente e il sito.

9.2 L’utente prende atto e riconosce che nel corso della durata di validità delle presenti Condizioni potranno verificarsi sospensioni nell’erogazione dei servizi per manutenzione e/o interventi tecnici che, per quanto possibile e salvo causa di forza maggiore, verranno comunque comunicati all’utente.

9.3 ED non sarà mai responsabile per l’indisponibilità dei contenuti imputabile a difetti o malfunzionamenti della rete internet. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a ED per danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzo o mancato utilizzo dell’Abbonamento, salvo il caso di dolo o colpa grave.

9.4 Per qualsiasi reclamo concernente il regolare funzionamento del Servizio, l’Utente potrà contattare ED al seguente indirizzo: Editoriale Domani S.p.A., Via Valeggio, 41, 10129, Torino (TO),oppure a mezzo PEC scrivendo a editorialedomani@legalmail.it.

9.5 Alcuni dei servizi sono forniti da Terze Parti. Per “Terze Parti” si intendono Società Partner commerciali, inserzionisti, Società che partecipano o sono partecipate da ED. ED non potrà in nessun caso essere considerata responsabile per alcun inadempimento, alcuna perdita o danno derivata/causata da atti, omissioni, prodotti o servizi fornita da Terze Parti.

9.6 In caso di eventuali violazioni, l’Utente si impegna a tenere indenne ED da qualsiasi contestazione, azione, richiesta di risarcimento, sentenza, transazione avanzata/pronunciata nei suoi confronti. Tale garanzia copre qualsiasi importo a qualsiasi titolo richiesto che dovrà eventualmente essere versate, gli onorari degli avvocati e le spese legali che verranno addebitate a ED.

9.7 Nessun risarcimento sarà dovuto per i contenuti editoriali non pubblicati in caso di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pandemia, sciopero, cause di forza maggiore, ecc. che potrebbero verificarsi nel corso dell’abbonamento.

10) Modifiche contrattuali

10.1 Eventuali modifiche contrattuali saranno comunicate da ED all’Utente il quale può esercitare il proprio diritto di recedere, entro quattordici giorni dalla comunicazione stessa, con le modalità previste dall’art. 7.

11) Responsabilità

11.1 ED non potrà essere considerata responsabile per eventuali danni che possano derivare agli Utenti dall’uso delle informazioni e dei contenuti inclusi nell’Abbonamento.

11.2 In caso di interruzione dei servizi connessi all’Abbonamento per più di 24 ore, l’Utente maturerà il diritto ad un’estensione gratuita dell’abbonamento per un numero di giorni pari ai giorni di disservizio. Eventuali accertamenti relativi al funzionamento dei Servizi terranno in considerazione i sistemi di ED.

12) Tutela dei dati personali

12.1 I dati forniti dall’Utente sono raccolti e trattati da ED in qualità di autonomo Titolare del trattamento per la fornitura dei servizi richiesti, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (d’ora innanzi, per brevità: il “Regolamento”). I dati saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche al fine di gestire ed erogare i servizi richiesti. Eventuali attività promozionali e di marketing verranno effettuate unicamente con il consenso dell’utente.

12.2 I dati acquisiti da ED in qualità di titolare verranno conservati in modalità protette e trattati con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

12.3 L’utente potrà esercitare i diritti indicati agli artt. 15 – 22 del Regolamento, rivolgendo apposita richiesta al Titolare all’indirizzo e-mail privacy@editorialedomani.it

12.4 Per l’informativa completa si rimanda alla pagina “privacy” presente sul Sito.

13) Legge applicabile e foro

13.1 Il presente contratto è soggetto al diritto italiano e la lingua delle presenti Condizioni è la lingua italiana.

13.2 In caso di controversia, connessa con l’interpretazione, esecuzione o cessazione dell’efficacia del presente accordo, sarà competente ai sensi dall’art 66-bis del Codice del Consumo il foro di residenza o domicilio dell’Utente.