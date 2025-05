Dal rapporto Dea del 21 novembre 1980 risulta che un altro dei siculo-americani che avrebbero partecipato agli "stringenti" interrogatori, di cui si è detto, sarebbe stato Salvatore Inzerillo. Era importante, dunque, accertare se qualcuno della famiglia degli Inzerillo fosse a New York in concomitanza con le spedizioni dell'eroina da arte di Salvatore Gallina...

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per un mese pubblichiamo ampi stralci della prima grande inchiesta di Giovanni Falcone, l’ordinanza di rinvio a giudizio “Rosario Spatola e altri” del 1980

L’ulteriore collaborazione dell’Egitto con gli organi Dea è servita anche ad individuare, almeno in parte, altri soggetti implicati nel traffico e a svelare i contorni dell’organizzazione che gestisce tale traffico, composta, pressocché esclusivamente, da siculo-americani.

Ed invero, il 2 ottobre 1979, l’Egitto individuava l’edificio nel quale era stato interrogato insieme con Rolli, in quello sito in 56-57, 74 strada, Queens (New York); precisava che la stanza, nella quale era stato interrogato, era ubicata nel seminterrato dello stabile (...); in quel momento l’Egitto vedeva uscire dall’edificio Salvatore Gallina e lo indicava agli agenti Dea come uno di quelli che lo aveva sottoposto ad interrogatorio (...). Basterebbe tale elemento per ritenere il Gallina (N. 59 dell’elenco degli imputati) responsabile del delitto di esportazione illegale di eroina, contestatogli al capo 32 dell’imputazione. Ma altri sicuri elementi di prova confortano tale conclusione.

La perizia grafica, disposta da questo Ufficio (...) ha accertato che le firme Maria Gallina e Salvatore Sanzone, apposte nelle bollette di spedizione dell’11 e 27 agosto 1979 (...), sono opera grafica, appunto, di Salvatore Gallina e, con ciò, il cerchio si chiude nei confronti di tale imputato, poiché è stato compiutamente accertato che egli provvide a spedire i pacchi con l’eroina da Palermo e che, insieme con altri, ne era il destinatario negli Usa.

A ciò deve aggiungersi che, come risulta dal rapporto Dea del 24 febbraio 1981 (...), l’indirizzo 1571 Dekalb Avenue, Brooklyn, New York, indicato nelle due bolle di spedizione dell’11 e del 27 agosto 1979, è quello della residenza abituale di Giuseppe Troia, recentemente condannato negli U.S.A., insieme con Elizabeth Leal e Salvatore Fincato, a dieci anni di reclusione per traffico di eroina; ed inoltre, in entrambe le note di spedizione era indicata come destinataria Maria Canale; orbene, è stata individuata ed interrogata dagli agenti Dea, una donna, Maria Madera, coniugata Canale, che ha ammesso di essere stata l’amante di Salvatore Gallina e di essere venuta per ben tre volte a Palermo, per incontrarsi con quest’ultimo, che, nel frattempo aveva lasciato gli Usa, dopo essere stato arrestato e posto in libertà sotto cauzione per traffico di stupefacenti. Ciò conferma, ancora una volta, il coinvolgimento del Gallina nel traffico di stupefacenti. (...).

Ed anche Leal Elizabeth, condannata per traffico di stupefacenti, ha dichiarato di essere stata l’amante di Salvatore Gallina.

Dalla collaborazione di John Egitto con la Dea sono emersi ulteriori elementi per l’individuazione di altri membri dell’organizzazione. Infatti, l’Egitto, il 15 ottobre 1979, ha identificato in Giuseppe Vallelunga (N. 101 dell’elenco degli imputati) un altro degli individui che lo avevano interrogato, per il sequestro dell’eroina; e ha affermato che il Vallelunga gli aveva detto che, in quell’affare, aveva perso una grossa somma. (...).

Ed è importante rilevare fin d’ora che il Vallelunga era stato visto dagli Agenti Dea Gartland

e Castillo incontrarsi con Rosario Gambino (…), davanti al caffè “la Capannella Caffè”. Inoltre, gli Agenti, seguendo la vettura del Vallelunga, notavano che questi si fermava brevemente davanti al panificio "Franca Bakery", sito in 164, Wickoff Avenue, Brooklyn, New York. Orbene, tale panificio è di proprietà di Filippo Ragusa (N. 45 dell’elenco degli imputati), suocero di Lorenzo Scaduto, fratellastro, quest’ultimo, di Tommaso Scaduto, noto mafioso di Bagheria, recentemente deceduto in stato di latitanza.

Ed ancora, l’utenza telefonica del panificio (n.456-4075), risulta chiamata il 24/8/1979, da Rosario Gambino e inoltre, da Richard Cefalù (imputato di traffico di stupefacenti nel procedimento n. 91/80 Sez. 6ˆ contro Francesco Mafara ed altri) e da Fortunato Inzone (N. 102 dell’elenco imputati). Ed anche l’Inzone è stato riconosciuto dall’Egitto come un altro dei siculo-americani che lo avevano interrogato in merito al sequestro dell’eroina (...).

Dal rapporto Dea del 21 novembre 1980 (...) risulta che un altro dei siculo-americani che avrebbero partecipato agli "stringenti" interrogatori, di cui si è detto, sarebbe stato Salvatore Inzerillo di Giuseppe. Era importante, dunque, accertare se qualcuno della famiglia degli Inzerillo fosse a New York in concomitanza con le spedizioni dell’eroina da arte di Salvatore Gallina. L’indagine ha dato esito positivo.

Sono stati acquisiti (...) due biglietti dei voli Palermo-Roma-New York-Roma-Palermo, del 10 agosto 1979, e Palermo-Roma-New York del 23 agosto 1979, a nome Inzerillo, rilasciati entrambi, il giorno prima delle rispettive partenze, dall’Agenzia Gastaldi per conto dell’Agenzia Cintorino di Cinisi. Il titolare, Cintorino Leonardo, ha fatto presente (...) che egli è abilitato ad emettere soltanto biglietti dell’Alitalia e, pertanto, nel caso in esame, poiché i viaggi Roma-New York erano previsti su voli TWA, egli si era appoggiato all’Agenzia Gastaldi.

Ha soggiunto che il biglietto del 9/8/1979 riguarda, probabilmente, Salvatore Inzerillo di Giuseppe, mentre quello del 22 agosto 1979, certamente, il fratello Pietro Inzerillo. I biglietti venivano acquistati generalmente da Santo Inzerillo, che, peraltro, non soleva viaggiare ma acquistava i bịglietti per conto dei fratelli; Salvatore Inzerillo, invece, effettuava frequenti viaggi negli Usa



Si ricorda che il primo pacco spedito da Salvatore Gallina è partito per gli Usa. 1’11 agosto 1979 ed il secondo il 27/8/1979. Entrambe le volte, dunque, uno della famiglia Inzerillo si trovava già a New York all’arrivo della droga.

["Il nemico. Nelle viscere del potere", il video podcast su Giovanni Falcone]

© Riproduzione riservata