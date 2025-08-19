Vladimir Putin non ha fretta di incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha fatto mettere in chiaro dal suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, che ha ribadito la riposta che Mosca ripete da mesi alle richieste di incontri diretti: «Qualsiasi riunione tra i leader dev’essere preparata con estrema cautela». Troppo rischioso, invece, opporre un netto rifiuto. La richiesta di un incontro diretto questa volta non arriva solo da Kiev. Donald Trump in persona ha telefonato al presidente russo per proporgli un vertice trilaterale, mentre Zelensky e i leader europei attendevano in un’altra stanza. E come ha annunciato: «Ci sarà una situazione spiacevole» se Mosca non coopererà.

Una risposta veloce

Putin ha dovuto trovare velocemente una risposta, anche perché l’offerta di incontro non arrivava sulla base delle richieste russe formulate durante il vertice in Alaska di venerdì scorso, ritiro degli ucraini dal Donbass e rinuncia alla Nato, ma partendo dall’offerta portata a Washington da Zelensky e dai leader europei: congelamento del conflitto lungo l’attuale linea del fronte e ulteriori trattative successivamente. Secondo l’agenzia Afp, Putin si sarebbe confermato un maestro dell’improvvisazione, dicendo che un incontro sarebbe stato possibile nel giro di «due settimane» e offrendo Mosca, come luogo del vertice. Zelensky avrebbe già rigettato la proposta.

Per molti ucraini, con questa risposta, Putin avrebbe gettato la maschera. «Dopo essere sopravvissuto a molteplici tentativi di assassinio da parte dei russi in territorio ucraino, quanto pensate sia probabile che Zelensky accetti di recarsi a Mosca per incontrare Putin? – ha scritto su X la giornalista e commentatrice ucraina, Olga Tokariuk – I russi semplicemente non sono seri».

È una reazione comune nel paese, dove molti sono convinti che Putin non abbia nessuna intenzione di trattare seriamente e che stia solo cercando di prendere tempo, nel timore che un rifiuto secco dell’incontro tramuti in realtà le tanto minacciate nuove sanzioni di Trump.

A confermare che le intenzioni di pace russe non sono reali ci sarebbero anche i continui attacchi aerei, accusano molti. Nella notte tra lunedì e martedì, mentre Trump telefonava a Putin, l’Ucraina è stata colpita da 270 droni e una decina di missili che hanno preso di mira in particolare la regione di Poltava. Almeno una persona è morta nel bombardamento.

Ma non tutti sono convinti che l’incontro sia impossibile. Il governo svizzero ha ribadito che Ginevra resta un candidato ideale per il vertice e ha precisato che Putin, ricercato dalla Corte penale internazionale, non rischia l’arresto se arriverà nel paese. Una legge che garantisce l’immunità ai leader politici impegnati in conferenze di pace è stata approvata proprio a questo scopo. La capitale dell’Ungheria, Budapest, è un altro candidato e il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, si è affrettato a caldeggiare «un secondo incontro Trump-Putin».

Cosa dice Donald

In un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente americano ha fatto capire che in qualche misura vorrebbe prendere le distanze dalla trattativa sull’Ucraina, che si è rivelata molto più complicata di quanto si aspettasse. Nell’intervista, ha precisato che il suo scopo è ottenere un incontro Zelensky-Putin: «Se l’incontro dovesse funzionare, allora arriverò anche io per il trilaterale e per chiudere tutto». Trump considera ancora Kiev uno degli ostacoli al percorso di pace. «Zelensky dovrà mostrare un po’ di flessibilità», ha detto ieri, ribadendo che gli ucraini devono rassegnarsi alla perdita della Crimea e a restare fuori dalla Nato: «Entrambe queste cose sono impossibili».

Anche sulle garanzie militari ha preso qualche distanza. «Non ci saranno soldati Usa in Ucraina», ha detto, precisando che non c’è problema se nel paese arriveranno invece soldati europei, assicurando che la loro presenza non è un problema nemmeno per Putin – affermazione sulla quale molti analisti sono dubbiosi. Trump ha anche ipotizzato che il sostegno americano potrebbe essere di tipo «aereo», un’affermazione molto promettente per gli ucraini, perché sembra coinvolgere in qualche misura l’aviazione americana nella futura difesa del paese. E ha aggiunto che tra i garanti dell’Ucraina potrebbe figurare anche la Cina. Il 30 agosto, al vertice Nato, il tema delle garanzie militari sarà affrontato dall’alleanza.

Le aspettative per un vertice a tre non sono mai state così alte e i passi verso la pace degli ultimi giorni appaiono più concreti che in passato. Ma le incertezze abbondano, così come i dubbi sulla convinzione di molti partecipanti a voler davvero mettere fine al conflitto.

