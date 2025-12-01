Ucraina, Usa e Ue divisi sui negoziati. Macron: «Ancora non c’è un piano di pace»

Dopo giorni di trattative e svariate proposte da 28 e 19 punti, il presidente francese ammette: siamo ancora lontani dalla fine del conflitto. Gli americani insistono sul ritiro di Kiev dal Donbass, ucraini e Ue non cedono sulle garanzie di sicurezza. A novembre, avanzata russa record: occupati 500 chilometri quadrati. Witkoff vola da Putin