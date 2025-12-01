Ucraina, Usa e Ue divisi sui negoziati. Macron: «Ancora non c’è un piano di pace»

Dopo giorni di trattative e svariate proposte da 28 e 19 punti, il presidente francese ammette: siamo ancora lontani dalla fine del conflitto. Gli americani insistono sul ritiro di Kiev dal Donbass, ucraini e Ue non cedono sulle garanzie di sicurezza. A novembre, avanzata russa record: occupati 500 chilometri quadrati. Witkoff vola da Putin
«Ad oggi non c’è un piano di pace finalizzato» per l’Ucraina. Così, lunedì primo dicembre, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha spento le speranze di un rapido cessate il fuoco nel paese, alimentate dai frenetici incontri diplomatici degli ultimi giorni. «La questione territoriale è il punto più difficile dei negoziati», ha detto Volodymyr Zelensky, che si trovava a Parigi per la sua seconda visita in Francia in appena 15 giorni. «Spero di discuterne con Trump», ha proseguito il president