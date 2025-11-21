Ultimatum di Trump, Ucraina nell’angolo. Zelensky: «Rischiamo di perdere la dignità o l’alleato»

La Casa Bianca minaccia di tagliare armi e supporto all’intelligence se Kiev non firmerà il piano di pace entro giovedì prossimo. Il leader ucraino ai cittadini: «Siamo di fronte a scelte difficili». Putin minaccia: «In caso di rifiuto conquisteremo nuovi territori»
Kiev – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sotto pressione per accettare il nuovo piano di pace elaborato dalla Casa Bianca, ha lanciato un drammatico appello ai suoi concittadini. «Questo è uno dei momenti più difficili nella nostra storia», ha detto Zelensky in un messaggio video registrato nel cortile del palazzo presidenziale, lo stesso da cui si era rivolto agli ucraini la prima notte dell’invasione russa. «Corriamo il rischio di perdere la nostra dignità oppure il nostro più importa