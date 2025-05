Secondo la precisa testimonianza del Liborio, il necroforo, una pietra insanguinata fu consegnata ai carabinieri, conservata in un sacchetto e portata a Palermo: ma di tale reperto non vi è traccia in atti. Si tratta quindi del primo rinvenimento di reperti con tracce ematiche, avvenuto il mattino del giorno 9 maggio, e pertanto antecedente alla stesura del primo rapporto giudiziario...

Il primo ritrovamento di una pietra con tracce di sangue.

All’esito delle risultanze acquisite agli atti della Commissione è possibile affermare che il primo ritrovamento di una pietra con evidenti tracce di sangue risale alla primissima fase degli accertamenti, allorché i carabinieri si portarono per la prima volta sul luogo dell’esplosione.

La circostanza non solo è in sé rilevantissima, ma fornisce una plausibile chiave interpretativa di plurime anomalie investigative e, al tempo stesso, costituisce una netta smentita alle soluzioni investigative proposte nel rapporto giudiziario del 10 maggio, redatto già all’indomani dell’evento.

Di tale (prima) pietra insanguinata non vi è traccia negli atti processuali. Tuttavia la sua esistenza può, al di là di ogni ragionevole dubbio, essere desunta innanzi tutto da due indipendenti testimonianze: le dichiarazioni del maresciallo Travali rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione e quelle del necroforo comunale, raccolte e registrate da Felicia Vitale.

Entrambe le fonti – allo stato non comprese tra quelle oggetto di specifica attività processuale – si palesano precise, particolareggiate e concordanti e trovano, come si vedrà, riscontri sia di natura obiettiva (per esempio il successivo rinvenimento di ulteriori reperti dello stesso genere nello stesso luogo), sia di natura logica (desumibili dalle medesime accennate anomalie investigative).

La testimonianza del necroforo di Cinisi circa il ritrovamento di una pietra insanguinata.

La prima di queste è quella del necroforo comunale, e si ritrova nelle dichiarazioni rese a Felicia Vitale. Per la sua particolare importanza il testo dell’intervista riportato in una registrazione audio, la cui copia è stata acquisita agli atti della Commissione, va integralmente riportato.

F. Che mestiere fai?

L. Il mio mestiere e`... di spostare i cadaveri.

F. Cioè sei necroforo comunale?

L. sì, sì. Giusto.

F. Da quanto tempo fai il necroforo?

L. Quarant’anni.

F. Conoscevi Peppino Impastato?

L. sì, conoscevo Peppino Impastato. Quannu c’era d’appizzari [appendere] i manifesti... U venerdì, mi retti [diede] i manifesti pi essiri pronti u sabatu, chi c’era u fattu du comiziu, ai si purtava Pippinu Impastato. Perciò... Poi sintivi stu fattu, mi vinniru a chiamari... la`... .u dutturi...

F. Parli del 9 maggio?

L. Il 9 maggio, quannu fu... Pippinu Impastato...

E. Quando fu assassinato Peppino Impastato...

L. sì, e mi vinniru a chiamari, u dutturi Di Bella, compreso il Comune di Cinisi, pi spustari... « (Sai, ci fu stu buottu... ». Poi di chiddu c’era sei chila di robba, sei chila...

E. Cioè del corpo di Peppino hai recuperato...

L. L’occhiale e compreso chiddu chi c’era vicino ai zabbari [alle agavi], giustu? ... Nu murettu c’era una amma [gamba] di Pippinu Impastato.

Pu fattu` di chiavi, truvai nella ferrovia, ’nsemmula [insieme] cu mare- sciallu, chi era e ... truvammu sti chiavi nella ferrovia.

F. Le hai trovate tu o... ti ha detto...?

L. U maresciallu mi rissi: « Amu a truvari sti chiavi ». E circammu ’nsinu chi truvammu sti chiavi nella ferrovia. A ferrovia era già staccata, du scoppiu [per lo scoppio].

F. Ti ha indicato lui il posto dove cercare?

L. sì, sì, pi circari sti chiavi, ca i chiavi un si putevanu truvari unii eranu e i truvammu na ferrovia. Tuttu bellu... I truvammu e ci retti all'autorità. « Cca` ci sunnu i chiavi ». Poi arrivannu na cosa... truvammu sta pietra... Sta pietra era... E si la purtaru iddi...

F. Dove?

L. Ni lu casularu.

F. Dentro il casolare...

L. Dentro il casolaro e truvammu sta pietra e s’a purtaru iddi ’n Palermu, pi i fatti soi, pi indagini.

F. La pietra era sporca di sangue?

L. sì inchiappata [sporca] di sangue era.

F. Era sporca di sangue...

L. sì, e s’a purtaru, tranquilli.

F. Che grossezza poteva avere?

L. Un cuculuni i mari [un ciottolo di mare], tantu poteva essiri, massimu.

F. Un...

L. Chi dicu, mittemu, menzu chilu, chiossa`... su per giù ddocu si batti.

E. Ed era sporca... questa pietra?

L. Inchiappata era...

E. Sporca di sangue...

L. E s’a purtaru iddi, a misiru n’un sacchiteddu e s’a purtaru.

F. E tu l’hai notato che dentro il casolare c’era il sedile di pietra, quello che noi chiamiamo la ricchiena?

L. sì, la ricchiena dda c’era, a manciatura parrannu in sicilianu.

F. sì e poi dall’altra parte il sedile... E tu l’hai notato che era sporco di sangue?

L. Puru tuttu inchiappatu era dda. Picchi quannu truvammu... truvai a pietra, era propria in terra, accusciata a ringhiera era, unni c’ era sta manciatura, e a truvai. A pigghiaru e ci dissi: ”Purtativilla”. Era chissu, su cuculuni i mari.

E. E l’hai consegnato alle autorità?

L. E a cunsignai ai carrabinieri chi c’eranu.

Le dichiarazioni del Liborio derivano la loro importanza dal fatto che esse conducono a riferire con certezza il ritrovamento del «cuculuni i mari» al contesto delle prime indagini, e in particolare alla raccolta dei resti del cadavere di Giuseppe Impastato.

Non v’è dubbio, infatti, che solo in tale circostanza si ha la presenza sul luogo del necroforo, che, espletato il suo compito, provvede al trasporto delle poche spoglie recuperate all’obitorio, dove, come si evince dal relativo verbale, si procede alle operazioni autoptiche. Secondo la precisa testimonianza del Liborio, una pietra insanguinata fu consegnata ai carabinieri, conservata in un sacchetto e portata a Palermo: ma di tale reperto non vi è traccia in atti.

Si tratta quindi del primo rinvenimento di reperti con tracce ematiche, avvenuto il mattino del giorno 9 maggio, e pertanto antecedente alla stesura del primo rapporto giudiziario. Un fatto certamente idoneo ad ancorare ad elementi concreti la tesi dell’omicidio, potendo da esso ipotizzarsi un evento lesivo in danno della vittima, riferibile ad uno scenario (uno dei vani della casa rurale) peraltro interessato da altre simili tracce.

La circostanza che la testimonianza rivelatrice del Liborio sia stata raccolta al di fuori dell’impianto istruttorio ne ha determinato una sorta di eccentricità rispetto agli elementi processuali.

Di Liborio non vi è traccia agli atti fino alla improvvisa citazione da parte di Chinnici. Né risulta che tale testimonianza sia stata oggetto di successivi approfondimenti (ad esempio con l’esame della Vitale sulle modalità e il contesto di quella intervista, peraltro resa pubblica). Peraltro, anche al di fuori del processo, il rinvenimento della pietra da parte del Liborio ha dato adito a diverse ricostruzioni del suo contesto, non risultando di essa costituito alcun reperto.

Deve essere sottolineato che – in base agli elementi testé esaminati – il ritrovamento del «cuculuni i mari» non va confuso né con la pietra insanguinata fatta pervenire al professore Ideale Del Carpio dagli amici dell’Impastato il 12 maggio (e cioè la sera precedente all’ispezione condotta dal pubblico ministero Scozzari, avvertito e, verosimilmente, richiesto dal Del Carpio), né con i reperti asportati nel corso dell’ispezione condotta dal pubblico ministero Francesco Scozzari (iniziata alle ore 10 circa del 13 maggio), né, infine, con il prelievo di altri reperti (tracce di macchie ematiche sulla «panca in muratura» all’interno di uno dei vani della casa abbandonata) effettuato alle ore 17 del giorno 13 maggio 1978 dall’appuntato Pichilli e dal maresciallo Travali, a seguito delle « pressanti richieste » di Faro Di Maggio, Benedetto Manzella e Gaetano Cusumano.

L’audizione del maresciallo Travali dinanzi al Comitato «Impastato» dell’11 novembre 1999.

A seguito dell’audizione del maresciallo Alfonso Travali, effettuata giovedì 11 novembre 1999, l’inchiesta si arricchisce di nuovi particolari circa l’andamento delle prime indagini dei carabinieri e in particolare circa il rinvenimento di tracce che potevano e dovevano orientare gli inquirenti a ritenere la fine dell’Impastato riconducibile ad una azione dolosa di terzi.

Il racconto del sottufficiale al Comitato ricostruisce con precisione l’avvio degli accertamenti: ricordo che la mattina del 9 maggio 1978, alle prime ore del giorno, intorno alle 3,45-4, busso` alla porta della caserma dei carabinieri un impiegato delle ferrovie. Costui ci riferì che il personale macchinista di un treno – giunto alla stazione di Vergara di Cinisi – lo aveva informato che il convoglio nei pressi di una località, il cui nome in questo momento non ricordo, aveva subito uno sbalzo per poi proseguire nella sua corsa. A seguito di questa notizia l’impiegato delle ferrovie aveva provveduto ad ispezionare quel tratto di linea ferrata ed ad un certo punto aveva riscontrato l’esistenza di una buca e la mancanza di un pezzo di binario, inoltre, nelle immediate vicinanze aveva rinvenuto un sandalo della marca dottor School’s. Immediatamente, accompagnato da due carabinieri e dall’impiegato delle ferrovie, mi recai sul posto dove effettivamente, alla luce dei fari, potei constatare l’esistenza sia della buca sulla linea ferrata, sia del sandalo; nei pressi, inoltre rinvenimmo l’automobile di Giuseppe Impastato, una Fiat 850. Sul posto, ripeto, alla luce dei fari constatammo quanto già detto e notammo un’automobile parcheggiata poco distante, accanto ad una casa diroccata, che riconoscemmo essere quella di proprietà di Giuseppe Impastato. ... distante circa 10-15 metri... A quel punto detti l’allarme a seguito del quale sono intervenuti reparti speciali, il nucleo operativo di Palermo, comandato dall’allora maggiore Subranni. … Ripeto, a seguito del mio allarme, intervennero dei reparti speciali che condussero tutte le operazioni ritenute necessarie».

Secondo il Travali, tramite il Comando Compagnia di Partinico, l’allarme venne inoltrato tra le 4,30 e le 5, subito dopo che erano stati rinvenuti alcuni pezzi di cadavere. Nel frattempo, si era fatto giorno, e alla luce si delineo` lo scenario del delitto e vennero rinvenuti altri frammenti del cadavere di Impastato sparsi nei dintorni. Alla specifica domanda, avente ad oggetto l’interesse investigativo rappresentato dall’esistenza in un punto assai prossimo al luogo dell’esplosione di un edificio (« lei ha dichiarato che l’auto Fiat 850 era parcheggiata nell’area antistante un casolare, vi siete recati sul posto? »), il Travali risponde affermativamente, e ricorda subito la circostanza che nulla impediva l’accesso all’interno di quell’edificio (« sì, il casolare era aperto »).

L’argomento viene focalizzato dalle domande e dalle risposte che seguono:

RUSSO SPENA COORDINATORE. Che cosa avete trovato nel casolare?

TRAVALI. Poche cose, quasi niente. Ripeto, ricordo che non abbiamo trovato niente, poi non so se nel verbale...

RUSSO SPENA COORDINATORE. Non avete osservato dei segni di violenza, ad esempio delle pietre insanguinate?

TRAVALI. Credo che sia stata rinvenuta qualche pietra con tracce di sangue. A proposito del casolare torno a ripetere che si trattava di un edificio malandato disabitato da molto tempo.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Maresciallo Travali, precedentemente, a mia precisa domanda, lei ha risposto che il casolare era stato perquisito e che non avevate rinvenuto nulla, adesso però afferma che in quell’edificio vi erano delle pietre insanguinate...

TRAVALI. Mi sembra di ricordare che all’interno di quel casolare disabitato e fatiscente rinvenimmo qualche pietra con tracce di sangue.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Avete dato importanza al fatto di aver trovato queste pietre insanguinate nel casolare? Inoltre ci può descrivere il casolare?

TRAVALI. Era un edificio con mura fatiscenti, senza porte e quindi accessibile a tutti, forse veniva utilizzato come ricovero da qualche pastore dal momento che era completamente aperto.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Il sopralluogo nel casolare l’avete effettuato immediatamente, non appena compresa la gravita` dei fatti verificatisi?

TRAVALI. Certamente, nella stessa mattinata e siamo rimasti sul posto fino a tardi.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Quindi presumo che il sangue sulle pietre fosse ancora fresco?

TRAVALI. Questo non lo so dire.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Immagino che abbiate esaminato queste pietre, non sa dirmi quindi se si trattasse di sangue fresco?

TRAVALI. Noi abbiamo rinvenuto delle pietre con qualche schizzo di sangue.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Non avete toccato le pietre per verificare se si trattasse di sangue fresco?

TRAVALI. No, non l’abbiamo fatto perché toccandole avremmo potuto alterare delle prove. Successivamente, provvedemmo a comporre in una cassa i frammenti del cadavere dell’Impastato che rinvenimmo nei dintorni, addirittura sugli alberi considerato che la deflagrazione era stata di una certa violenza. A quel punto tornammo in paese dove altri gruppi stavano effettuando indagini, accertamenti e perquisizioni a cui non partecipai perché – ripeto– rimasi sul posto dove stilai il verbale di sopralluogo ».

La questione del ritrovamento veniva ulteriormente approfondita nel corso della medesima audizione:

RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha parlato poco fa di reperti e vorrei sapere qualcosa sulle pietre insanguinate e sulle tracce di sangue trovate nel casale.

TRAVALI. Anche le pietre venivano repertate.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha detto che non bisognava alterare le pietre perché avevano macchie di sangue. Poche ore dopo l’avvenimento, quindi quando ha albeggiato, lei è entrato nel casolare e ha trovato pietre con macchie di sangue, tant’è vero che ha detto che non bisognava alterarle (verbo che lei ha usato e che risulta dai nostri resoconti stenografici). Agli atti non vi è traccia di reperto sulle pietre insanguinate. è sicuro che sono state repertate?

TRAVALI. Tutto quello che veniva rinvenuto sul luogo o che ci veniva portato dai giovani di Cinisi...

RUSSO SPENA COORDINATORE. Mi riferisco a quello che avete rinvenuto nel casolare; i giovani svolgevano attività di volontariato nelle indagini le quali però spettano alla stazione dei carabinieri. Avete repertato le pietre con macchie di sangue rinvenute nel casolare?

TRAVALI. Tutto ciò che veniva rinvenuto veniva repertato e quindi anche queste pietre.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Il ritrovamento di pietre insanguinate nel casolare sarebbe stato utile anche per le vostre indagini.

TRAVALI. Tutto quello che veniva rinvenuto veniva repertato e consegnato presso la cancelleria della procura.

RUSSO SPENA COORDINATORE. Lei ha detto di aver visto pietre insanguinate e tutto ciò che è stato rinvenuto sul posto veniva repertato. Di conseguenza, anche le pietre insanguinate sono state repertate. Quale ufficiale di polizia giudiziaria curava la repertazione?

TRAVALI. Lo facevo io con altri militari della stazione. Dopo vent’anni non mi ricordo i loro nomi ma mi facevo dare una mano a repertare da chi era presente; i reperti venivano poi portati alla procura di Palermo.

Le precisazioni del Travali circa l’esistenza di tracce di sangue su pietre rilevata fin dal primo sopralluogo costituisce un riscontro pieno all’attendibilità delle dichiarazioni del necroforo, che, come si è visto, con dovizia e precisione di particolari aveva parlato di una pietra insanguinata, trovata la mattina del 9 maggio, consegnata ai militari e dagli stessi portata via (...e s’a purtaru iddi ’n Palermu, pi i fatti soi, pi indagini).

Tuttavia – malgrado la contraria affermazione del maresciallo Travali sopra riportata (Tutto quello che veniva rinvenuto veniva repertato e consegnato presso la cancelleria della procura) – della consegna e della repertazione del «coccoluni» non vi è traccia nel verbale di sopralluogo dattiloscritto, redatto dal Travali «nell’ufficio Stazione dei Carabinieri alle ore 10 del 9 maggio» e nemmeno in altri atti.

Né di una o più pietre insanguinate repertate quella mattina si fa menzione nella nota inoltrata dallo stesso Travali in data 12 maggio 1978 al magistrato dr. Signorino (e per conoscenza alla Compagnia di Partinico e al reparto operativo di Palermo) con la quali si provvedeva a trasmettere 4 verbali di perquisizione, i verbali di sequestro e di affidamento della Fiat 850 e 4 reperti (precisamente: i tre pezzi di rotaia ed una chiave tipo Yale; alcuni oggetti di vestiario; i due cavi telefonici rinvenuti all’interno della Fiat 850; i tre cavi telefonici rinvenuti nei locali di radio Aut in Terrasini).

Tornando agli accadimenti della mattinata del nove maggio, deve rilevarsi che il particolare sottolineato dal pretore Trizzino, circa la mancata ispezione della costruzione rende evidente che la scoperta dei carabinieri dovette essere precedente alle operazioni del sopralluogo da lui condotto. Poiché il magistrato non assistette al rinvenimento del «cuculuni i mari», il fatto va ascritto ad una fase immediatamente antecedente al suo arrivo o successiva al suo allontanamento.

