l'europa delle dipendenze

Von der Leyen cede a Trump, pure sulla Groenlandia: «Meglio cooperare»

Francesca De Benedetti
08 gennaio 2026 • 06:00

La presidente della Commissione Ue ridisegna un’Europa dipendente dal nuovo dittatore Usa. E più lui ci bastona, anche sul versante groenlandese, più lei gli porge carote 

«Meglio cooperare che duellare. Vale pure per Nuuk». Anche quella che dovrebbe essere la reazione di Ursula von der Leyen alle botte di Donald Trump – che pure sulla Groenlandia tratta l’Ue come un pugile suonato – è in realtà un’allusione alla possibilità di venirgli incontro. Sotto la bandiera del «momento di indipendenza dell’Europa», von der Leyen sta in realtà rafforzando una dipendenza strutturale dell’Ue dagli Usa, su più fronti: energetico, militare, tecnologico, geopolitico e politico.

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 