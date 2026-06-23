Addio pax trumpiana, la Cina rilancia la sfida agli Usa sulle terre rare

Pechino impone restrizioni all’export di minerali critici verso dieci aziende Usa. Un vero e proprio stress test per l’intesa firmata da XiJinping e dal tycoon

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Shanghai – La tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti – siglata nell’ottobre 2025 in Corea del Sud e rilanciata durante il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump del mese scorso a Pechino – mostra le prime crepe. Il ministero del commercio di Pechino ha imposto nuove restrizioni all’export di terre rare verso dieci aziende Usa: un vero e proprio stress test per l’intesa firmata dai due presidenti, a conferma quanto il confronto strategico tra la potenza in ascesa e quella egemone resti caldo. L