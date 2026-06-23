in vista nuove turbolenze

Addio pax trumpiana, la Cina rilancia la sfida agli Usa sulle terre rare

Michelangelo Cocco
Segui Domani su Google
23 giugno 2026 • 18:11Aggiornato, 23 giugno 2026 • 18:12

Pechino impone restrizioni all’export di minerali critici verso dieci aziende Usa. Un vero e proprio stress test per l’intesa firmata da XiJinping e dal tycoon

Shanghai – La tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti – siglata nell’ottobre 2025 in Corea del Sud e rilanciata durante il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump del mese scorso a Pechino – mostra le prime crepe. Il ministero del commercio di Pechino ha imposto nuove restrizioni all’export di terre rare verso dieci aziende Usa: un vero e proprio stress test per l’intesa firmata dai due presidenti, a conferma quanto il confronto strategico tra la potenza in ascesa e quella egemone resti caldo. L

Per continuare a leggere questo articolo

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.