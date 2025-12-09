Zelensky boccia il piano Usa-Russia: «Inaccettabile abbandonare il Donbass»

true false

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha respinto la proposta di pace preparata dai negoziatori Usa e russi e ha promesso che una controproposta di 20 punti elaborata con i partner europei sarà presto inviata a Washington. «Lavoriamo attivamente su tutte le componenti per arrivare a un processo di pace: il lavoro ucraino-europeo è già in fase avanzata e siamo pronti a presentarlo ai nostri partner americani», ha scritto Zelensky sui social mentre si trovava a Roma, dove ha incontrato papa L