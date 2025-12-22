Fanil Sarvarov è il terzo alto ufficiale colpito a morte nel 2025

Il vicepresidente Usa: «Svolta su Kiev». Bomba a Mosca, ucciso un generale russo

Davide Maria De Luca
22 dicembre 2025 • 19:10Aggiornato, 22 dicembre 2025 • 19:59

Vance prova a battere un colpo sul dossier ucraino. Il Cremlino sminuisce: «Non sappiamo a cosa si riferisca» I negoziati sembrano un flop. Lo scandalo corruzione tocca il capo negoziatore. L’intelligence di Zelensky colpisce ancora

Siamo arrivati a una «svolta» nei negoziati sulla pace in Ucraina – ha detto ieri il vicepresidente Usa J.D. Vance – ma è impossibile al momento garantire che questo percorso «porterà davvero alla pace». Parole arrivate mentre gli Stati Uniti ospitavano le delegazioni diplomatiche russe e ucraine, arrivate a Miami nei giorni scorsi. «La svolta» per Vance consiste nel fatto che per la prima volta tutti i punti irrisolti sono stati messi sul tavolo, invece che essere confusi e nascosti come lo sar

