Il vicepresidente Usa: «Svolta su Kiev». Bomba a Mosca, ucciso un generale russo

true false

Siamo arrivati a una «svolta» nei negoziati sulla pace in Ucraina – ha detto ieri il vicepresidente Usa J.D. Vance – ma è impossibile al momento garantire che questo percorso «porterà davvero alla pace». Parole arrivate mentre gli Stati Uniti ospitavano le delegazioni diplomatiche russe e ucraine, arrivate a Miami nei giorni scorsi. «La svolta» per Vance consiste nel fatto che per la prima volta tutti i punti irrisolti sono stati messi sul tavolo, invece che essere confusi e nascosti come lo sar