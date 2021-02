Una campagna di abbonamento per il giorno di San Valentino è il riconoscimento di un valore della cui importanza ciascuno è consapevole: la condivisione. San Valentino è il giorno dedicato agli innamorati, cioè a chi condivide: un progetto, il tratto di un percorso o forse tutta la vita. Ecco il motivo per cui una campagna di abbonamento in questa giornata ha un’importanza che va oltre la giornata stessa.

Con la campagna per San Valentino, Domani dà il rilievo che merita all’atto del condividere, dimensione sperimentata nell’anno di pandemia appena trascorso nelle forme più diverse: dal darsi appuntamento sui balconi durante il lockdown allo scambiare idee su un social.

La promozione dell’acquisto di un abbonamento con cui si ottengono due utenze è il riconoscimento che condividere le idee significa non dimezzarle, ma - al contrario - raddoppiarle, amplificarle come i cerchi creati da un sasso lanciato nell’acqua. Condividere idee è sempre valore aggiunto, anche quando sono idee che non si condividono nel merito, potrebbe dirsi con un gioco di parole. Solo conoscendole, eventualmente anche per dissentire, si affina il senso critico di cui c’è sempre più bisogno. Niente è scontato, specie di questi tempi, e l’ultimo anno ce lo ha dimostrato.

Diffondere le idee, arricchendo il panorama informativo, oggi ha la valenza di un vaccino. Un vaccino per contrastare il virus della rinuncia a voler capire mediante lo scambio di idee, che è rinuncia a condividere.

San Valentino celebra la condivisione e Domani celebra San Valentino attraverso un abbonamento dedicato a due persone che non hanno paura del confronto tra idee. Una sfida che è un dono, in ogni senso.

