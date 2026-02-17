A proposito delle tanto discusse nomine dirigenziali, Cuffaro Giuseppe, mentre si trovava in compagnia del fratello Salvatore, contattava Colletti Roberto, all’epoca Direttore Generale dell’Ospedale Civico di Palermo. Salvatore Cuffaro tranquillizzava il suo interlocutore circa l’intervento che aveva diramato tramite nota stampa, nel quale alludeva ad un eventuale “sorteggio” dei manager della Sanità, riferendogli che stava lavorando per lui “…e allora ci vediamo lunedì… fottitene intanto… io lavoro per te... a parte il sorteggio…”

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

In data 11.10.2023, il Comitato Civico Sanità di Sciacca depositava presso la locale Procura della Repubblica un esposto a firma di diversi Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, con il quale si poneva l’attenzione proprio sulle dichiarazioni fatte dalla La Rocca Ruvolo in tema, e del quale si riporta uno stralcio reperito su fonti aperte:

«Appare di particolare pregnanza la dichiarazione resa ieri mattina dall’Onorevole Margherita La Rocca (Sindaca di Montevago):«Nessuno pensi di tornare a parlare di sanità e nomine nel retrobottega di qualche negozio, le decisioni sulla salute dei siciliani devono essere assunte in modo trasparente e concertata».

Nella tarda mattinata del 12.10.2023, la deputata regionale La Rocca Ruvolo Margherita riceveva tramite posta ordinaria una busta contenente uno scritto anonimo ingiurioso e diffamatorio, per il quale sporgeva formale denuncia.

A proposito delle tanto discusse nomine dirigenziali, sempre il 12.10.2023, Cuffaro Giuseppe, mentre si trovava in compagnia del fratello Salvatore, contattava Colletti Roberto, all’epoca Direttore Generale dell’Ospedale “Civico di Cristina Benfratelli” di Palermo e, dopo avergli chiesto la fattibilità in merito a della documentazione n.m.i. che gli aveva inviato, passava il telefono al fratello Salvatore. Quest’ultimo tranquillizzava il suo interlocutore circa l’intervento che aveva diramato tramite nota stampa, nel quale alludeva ad un eventuale “sorteggio” dei manager della Sanità, riferendogli che stava lavorando per lui “…e allora ci vediamo lunedì… fottitene intanto… io lavoro per te... a parte il sorteggio…”, e che quella del “sorteggio” era stata una mossa per tirarsi fuori dall’imbarazzo che avevano suscitato le dichiarazioni di Pace “…ma dovevo uscire dall'angolo...” ma che, in realtà “…vabbe non ti preoccupare… sto lavorando io!... a parte le minchiate del sorteggio che sono minchiate...”.

Per meglio comprendere il contenuto della parte di conversazione intercorsa tra Cuffaro Salvatore e Colletti Roberto, di seguito, se ne riporta la trascrizione integrale:

Cuffaro Giuseppe: famiglia…

Colletti Roberto: Peppino! …

Cuffaro Giuseppe: dove sei Robbi?...

Colletti Roberto: a casa mia... (si sovrappongono le voci, ndr)

Cuffaro Giuseppe: ah sta minchia!…

Colletti Roberto: …ventuno quindici…

Cuffaro Giuseppe: …sei felice ah?…

Colletti Roberto: perché?...

Cuffaro Giuseppe: e niente cosi compa!...

Colletti Roberto: eh…eh…

Cuffaro Giuseppe: ero qua con Totuccio che eravamo a trovare a… Carmelo Pullara…e ti ho pensato che sicuramente mi chiederà quella cosa…l’hai vista poi…(si sovrappongono le voci, ndr)

Colletti Roberto: si si…

Cuffaro Giuseppe: …quella documentazione?...

Colletti Roberto: si si si…

Cuffaro Giuseppe: c’è la fattibilità… (si sovrappongono le voci, ndr)…

Colletti Roberto: … si si

Cuffaro Giuseppe: …o no?...

Colletti Roberto: si si…

Cuffaro Giuseppe: un bacio! … solo questo…

Colletti Roberto: mmm…

Cuffaro Giuseppe: gli devi dire niente a Totuccio?...incomprensibile… a Totuccio…Saluta a Robi Collez!...

Cuffaro Salvatore: hey Robe!...

Colletti Roberto: ue Toto!... Bello…

Cuffaro Salvatore: Tutto apposto?...

Colletti Roberto: tutto bene…domani mattina ci vediamo (si sovrappongono le voci, ndr)…

Cuffaro Salvatore: si si si!...

Colletti Roberto: ...mi dicevi…

Cuffaro Salvatore: ti aspetto…a che ora pass… no (si sovrappongono le voci, ndr)…

Colletti Roberto: ho capito…

Cuffaro Salvatore: … no…aspetta aspetta aspetta!...e cambiato (si sovrappongono le voci, ndr)…

Colletti Roberto: … minchia!...

Cuffaro Salvatore: …tutto…perché mio fratello mi ha fatto venire a Licata e stasera rimango qua quindi…

Colletti Roberto: ah… eh (si sovrappongono le voci, ndr)…

Cuffaro Salvatore: ci vediamo… (si sovrappongono le voci, ndr)

Colletti Roberto: allora…

Cuffaro Salvatore …ci vediamo di pomeriggio appena rientro dai…

Colletti Roberto: no… di pomeriggio a Siculiana sono io…ho il trigesimo…

Cuffaro Salvatore: e allora ci vediamo lunedì…fottitene intanto…io lavoro per te…a parte il sorteggio…

Colletti Roberto: tu sabato e domenica stai…(si sovrappongono le voci, ndr)

Cuffaro Salvatore: …a Torino!...

Colletti Roberto: …a…Palermo?...

Cuffaro Salvatore: a Torino…a Torino…

Colletti Roberto: a Torino…allora…(si sovrappongono le voci, ndr)…

Cuffaro Salvatore: …ma…incomprensibili…

Colletti Roberto: lunedì vediamo…

Cuffaro Salvatore: … sono tutto il…lunedì sono tutto il giorno qua dai!...vabbè non ti preoccupare…sto lavorando io! (si sovrappongono le voci, ndr)…

Colletti Roberto: …si!...

Cuffaro Salvatore: …a parte le minchiate del sorteggio che sono minchiate!...

Colletti Roberto: (ridacchia, ndr)…

Cuffaro Salvatore: va bene?...ma dovevo uscire dall’angolo…(si sovrappongono le voci, ndr)…

Colletti Roberto: vabbè se…

Cuffaro Salvatore: …questa troia della Ruvolo dice che io faccio… (si sovrappongono le voci, ndr)

Colletti Roberto: …mamma veramente!...

Cuffaro Salvatore: …una troia!... l’unica che…

Colletti Roberto: ma… (si sovrappongono le voci, ndr)

Cuffaro Salvatore: …l’unica che si e fatta le nomine (si sovrappongono le voci, ndr)…

Colletti Roberto: … io guarda…

Cuffaro Salvatore: …si e fatta le nomine e lei guarda… suo marito l’ha nominato…

Colletti Roberto: ma li… incomprensibile…

Cuffaro Salvatore: dappertutto e rompe la minchia a me!...lasciamo perdere va!...

Colletti Roberto: ma… non si capisce veramente niente…

Cuffaro Salvatore: vabbè…ok…(si sovrappongono le voci, ndr)

Colletti Roberto: Boh!...

Cuffaro Salvatore: …dai…ciao ciao

Colletti Roberto: ciao Salvato’…ciao ciao

Benché l’idea del “sorteggio” fosse, per dirla con le parole dello stesso Cuffaro Salvatore, una “minchiata” utile solo a placare le polemiche e che, in realtà, egli stava “lavorando” per selezionare manager di sua fiducia, nella giornata di domenica 15.10.2023 l’ex governatore affidava alla stampa il seguente comunicato:

“Stupisce e rammarica il silenzio sulla nostra proposta del sorteggio per la nomina dei manager della sanità, sulla base dei migliori per professionalità e competenza, da parte non solo di chi ci ha accusato di voler lottizzare tali nomine ma anche dai partiti che crediamo abbiano a buon diritto la possibilità di farci sapere cosa pensano di questa proposta che va nel segno della trasparenza nella scelta dei manager inclusi nell’elenco”.

Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro. “Insistiamo nella nostra proposta del sorteggio con le opportune valutazioni di ulteriore stringate valutazioni di professionalità e competenza che il Presidente Renato Schifani e l’assessore Giovanna Volo vorranno apportare. Lo facciamo nella convinzione che questo possa consentire una più rapida nomina dei manager nell’interesse della sanità e della salute dei siciliani che così potranno ben apprezzare una ulteriore buona azione del governo del Presidente, scevra da qualsiasi residui condizionamenti di logiche di partito”.

