El Niño, aerosol, nuvole: il riscaldamento globale accelera. Una tendenza da invertire

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Qualcosa è cambiato nel clima terrestre. Negli ultimi anni il pianeta si è riscaldato ben oltre la tendenza degli ultimi decenni e oggi c’è una crescente accettazione scientifica del fatto che l’accelerazione del riscaldamento sia reale e misurabile. Ma su quanto stia accelerando e su cosa stia davvero guidando questa impennata, i climatologi sono ancora divisi. La questione è tutt’altro che accademica. Dalla seconda metà degli anni Settanta, la Terra si era riscaldata in modo costante, spinta d