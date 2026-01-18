la settimana della scienza

È l’anno del ritorno dell’uomo attorno alla Luna: la missione che vuole essere un trampolino per Marte

Luigi Bignamidivulgatore
18 gennaio 2026 • 16:36

Con la missione Artemis 2, prevista per tra febbraio e aprile 2026, la Nasa lancerà per la prima volta un equipaggio a bordo della navicella Orion. Un volo di circa dieci giorni, durante il quale gli astronauti compiranno un ampio giro attorno alla Luna prima di rientrare sulla Terra

Il 2026 segnerà un momento simbolico e storico: per la prima volta dopo oltre mezzo secolo, esseri umani torneranno a volare nello spazio lunare. L’ultima volta risale al dicembre 1972, quando gli astronauti della missione Apollo 17 – Eugene Cernan e Harrison “Jack” Schmitt – trascorsero tre giorni sulla superficie del nostro satellite naturale, prima di ricongiungersi in orbita con il compagno di equipaggio Ron Evans. Dopo alcune ulteriori orbite attorno alla Luna, il trio accese il motore del

Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano