Apophis 2029, la prima volta: lander commerciali su un asteroide verso la Terra

Nessuna azienda privata ha mai posato un lander su un corpo celeste. L’impresa richiede tecnologie sofisticate e margini di errore praticamente nulli, tanto più che Apophis è un oggetto la cui superficie è ancora in gran parte sconosciuta

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Venerdì 13 aprile 2029. Non è una data scelta a caso: quel giorno, l’asteroide Apophis sfiorerà la Terra a soli 32.000 chilometri di distanza – meno di quanto non lo siano i satelliti geostazionari – e sarà visibile a occhio nudo. Un evento che, per un oggetto di queste dimensioni, si verifica all’incirca una volta ogni millennio. L’appuntamento ha già mobilitato una vera e propria flotta internazionale di sonde. Stati Uniti, Europa, Giappone e Cina stanno preparando ciascuno le proprie missioni