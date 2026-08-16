La settimana della scienza

Artemis sta cambiando rotta? Il Polo Sud lunare non è più così scontato

Luigi Bignamidivulgatore
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16 agosto 2026 • 18:20

Nel corso delle riunioni del Nasa Advisory Council dedicate all’esplorazione umana, svoltesi tra la primavera e l’estate del 2026, i responsabili del programma hanno illustrato una nuova architettura in fase di studio. E sulla corsa alla Luna è già aperta una competizione serrata con la Cina

Per oltre cinque anni il messaggio della Nasa è stato chiaro: il ritorno dell’uomo sulla Luna sarebbe avvenuto al Polo Sud. È lì che si trovano i crateri in ombra permanente che custodiscono ghiaccio d’acqua, una risorsa preziosa per produrre acqua potabile, ossigeno e perfino carburante per le future missioni dirette verso Marte. È lì che gli Stati Uniti immaginano di costruire il primo avamposto umano permanente oltre la Terra. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Il Polo

Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano