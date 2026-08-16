Artemis sta cambiando rotta? Il Polo Sud lunare non è più così scontato

Nel corso delle riunioni del Nasa Advisory Council dedicate all’esplorazione umana, svoltesi tra la primavera e l’estate del 2026, i responsabili del programma hanno illustrato una nuova architettura in fase di studio. E sulla corsa alla Luna è già aperta una competizione serrata con la Cina

true false

Per oltre cinque anni il messaggio della Nasa è stato chiaro: il ritorno dell’uomo sulla Luna sarebbe avvenuto al Polo Sud. È lì che si trovano i crateri in ombra permanente che custodiscono ghiaccio d’acqua, una risorsa preziosa per produrre acqua potabile, ossigeno e perfino carburante per le future missioni dirette verso Marte. È lì che gli Stati Uniti immaginano di costruire il primo avamposto umano permanente oltre la Terra. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Il Polo