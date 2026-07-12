Artico russo, è corsa al petrolio “inesauribile”: il mito dell’origine degli idrocarburi

Alcuni geologi dell’Università mineraria di San Pietroburgo intendono avviare nella regione di Komi una campagna di perforazioni. Il progetto sarebbe sostenuto anche dall’élite politica e industriale di Mosca. Il rettore Litvinenko ha sostenuto che la teoria abiogenica, per cui gli idrocarburi si possono formare nelle profondità della Terra, sarebbe stata «ingiustamente marginalizzata» dalla scienza occidentale

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Nel cuore dell’Artico russo si riapre una delle dispute più affascinanti e controverse della scienza moderna: quella sull’origine del petrolio. Non si tratta solo di trivellazioni estreme o di nuove tecnologie di perforazione, ma di una domanda che tocca il confine tra geologia e visione del mondo: il petrolio è davvero un prodotto dei resti di antiche forme di vita, oppure può nascere – lentamente e incessantemente – nelle profondità della Terra? È in questo scenario che si inserisce il nuovo p