Contro i black out più pannelli solari. L’Italia? Non è pronta

Il fotovoltaico potrebbe aiutare la rete elettrica a non subire più collassi durante le ondate di calore. Ma norme cavillose, strutture inadeguate e scetticismo ne stanno frenando l’espansione nei nuclei urbani

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Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo e diverse località in Sardegna: non c’è città in cui la luce non sia saltata in questa estate di ondate di calore alimentate dal cambiamento climatico. La causa è sempre la stessa: migliaia di condizionatori si accendono nello stesso momento, mettendo sotto stress i cavi elettrici sotterranei. Secondo uno studio del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), però, se avessimo più pannelli fotovoltaici sui tetti delle nostre case potremmo dimez