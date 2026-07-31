crisi climatica ed energetica

Contro i black out più pannelli solari. L’Italia? Non è pronta

Michele Bertelli
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31 luglio 2026 • 07:00

Il fotovoltaico potrebbe aiutare la rete elettrica a non subire più collassi durante le ondate di calore. Ma norme cavillose, strutture inadeguate e scetticismo ne stanno frenando l’espansione nei nuclei urbani

Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo e diverse località in Sardegna: non c’è città in cui la luce non sia saltata in questa estate di ondate di calore alimentate dal cambiamento climatico. La causa è sempre la stessa: migliaia di condizionatori si accendono nello stesso momento, mettendo sotto stress i cavi elettrici sotterranei. Secondo uno studio del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), però, se avessimo più pannelli fotovoltaici sui tetti delle nostre case potremmo dimez

Michele Bertelli
Michele Bertelli
Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.