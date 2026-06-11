Più tasse sull’elettricità che sul gas, così il fisco penalizza l’efficienza energetica

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Le famiglie italiane pagano tasse e oneri sull’elettricità fino a quattro volte superiori rispetto a quelli del gas. E per le industrie è ancora peggio: il divario supera le venti volte. Questi i risultati della nuova analisi del centro studi per il clima Ecco, secondo cui questo paradosso fiscale sta frenando la transizione. «Il sistema fiscale italiano penalizza proprio le tecnologie più efficienti. In un momento in cui il costo dell'energia è diventato un fattore cruciale per famiglie e impre