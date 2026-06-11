UN FRENO ALL’ELETTRIFICAZIONE

Più tasse sull’elettricità che sul gas, così il fisco penalizza l’efficienza energetica

Michele Bertelli
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11 giugno 2026 • 07:00

Secondo il centro studi per il clima Ecco, un consumatore domestico paga sulla bolletta elettrica quattro volte gli oneri che paga sul gas. E questo paradosso rischia di frenare la transizione energetica

Le famiglie italiane pagano tasse e oneri sull’elettricità fino a quattro volte superiori rispetto a quelli del gas. E per le industrie è ancora peggio: il divario supera le venti volte. Questi i risultati della nuova analisi del centro studi per il clima Ecco, secondo cui questo paradosso fiscale sta frenando la transizione. «Il sistema fiscale italiano penalizza proprio le tecnologie più efficienti. In un momento in cui il costo dell'energia è diventato un fattore cruciale per famiglie e impre

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Michele Bertelli
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Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.