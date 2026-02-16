Cacciatori che salpano per Malta: un’altra preistoria è possibile

true false

Malta è una delle isole più isolate del Mediterraneo. La Sicilia, la terraferma più vicina, dista circa 85 chilometri. Oggi basta poco per raggiungerla, ma nel passato remoto arrivarci era tutt’altro che semplice. L’isola non è visibile all’orizzonte dalla costa siciliana e una traversata a remi richiederebbe oltre ventiquattro ore, obbligando a navigare di notte, guidandosi solo con le stelle. Per questo, se si pensa a un luogo raggiungibile dai popoli dell’età della pietra, Malta difficilmente