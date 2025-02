Un recente studio di modellizzazione condotto dai ricercatori dell’Environment & Health Modelling (Ehm) Lab della London School of Hygiene & Tropical Medicine (Lshtm), pubblicato su Nature Medicine, lancia un allarme drammatico: il cambiamento climatico potrebbe causare oltre 2,3 milioni di decessi aggiuntivi legati alle temperature in 854 città europee entro il 2099.

I numeri

L’aumento delle morti dovute al caldo supererà di gran lunga la riduzione dei decessi correlati al freddo, anche in scenari di adattamento avanzato.

Lo studio evidenzia che, senza interventi urgenti per ridurre le emissioni di carbonio, le conseguenze saranno devastanti, specialmente nelle regioni più vulnerabili come il Mediterraneo, l’Europa centrale e i Balcani. Tuttavia, fino al 70 per cento di queste morti potrebbe essere evitato con azioni rapide e decisive.

Secondo le proiezioni, le città mediterranee saranno le più colpite a causa della loro densità demografica e della crescente esposizione al calore estremo.

Ecco le prime dieci città europee con il più alto numero previsto di decessi legati alle temperature entro il 2099: Barcellona (Spagna): 246.082 decessi, Roma (Italia): 147.738, Napoli (Italia): 147.248, Madrid (Spagna): 129.716, Milano (Italia): 110.131, Atene (Grecia): 87.523, Valencia (Spagna): 67.519, Marsiglia (Francia): 51.306, Bucarest (Romania): 47.468 e Genova (Italia): 36.338. Come si vede sono ben più d’una le città italiane in questa drammatica classifica. Anche città più piccole di Malta, Spagna e Italia registreranno tassi di mortalità elevati.

Al contrario, nelle isole britanniche e nei Paesi scandinavi si prevede una riduzione dei decessi, con Londra che potrebbe vedere un calo di 27.455 morti. Tuttavia, questi benefici saranno ampiamente compensati dagli aumenti nel resto d’Europa, portando a un bilancio netto di 2,3 milioni di decessi aggiuntivi.

Il dott. Pierre Masselot, autore principale dello studio, ha dichiarato: «I nostri risultati sottolineano l’urgente necessità di perseguire sia la mitigazione del cambiamento climatico sia l’adattamento all’aumento del calore. Nell’area del Mediterraneo, le conseguenze potrebbero essere disastrose se non si interviene, ma seguendo un percorso sostenibile potremmo evitare milioni di morti».

La ricerca ha utilizzato funzioni di rischio della temperatura specifiche per ogni città, considerando adattamenti locali e differenze demografiche. Combinando proiezioni climatiche, dati sulla popolazione e tassi di mortalità, i ricercatori hanno stimato i decessi attribuibili alle temperature variabili. Sono stati presi in considerazione diversi scenari climatici ed epidemiologici, basati sul sesto rapporto di valutazione dell’Ipcc, per valutare l’incertezza delle stime.

Tuttavia, lo studio non tiene conto di eventi meteorologici estremi, come temperature notturne elevate o condizioni di umidità, che potrebbero influenzare ulteriormente i risultati. Inoltre, gli scenari di adattamento proposti rimangono astratti e non forniscono indicazioni specifiche sulle azioni da intraprendere.

Il magma dei vulcani dormienti

Una recente ricerca della Cornell University sfida la convinzione tradizionale che i vulcani attivi ospitino grandi masse di magma che vengono espulse durante le eruzioni e le camere magmatiche si svuotano quando i vulcani diventano dormienti.

Utilizzando onde sismiche, il gruppo di ricerca ha identificato camere magmatiche sotto la superficie di sei vulcani di varie dimensioni e stati di dormienza che si trovano nella Cascade Range, che ospita la metà dei vulcani statunitensi classificati dall’US Geological Survey come «a rischio molto elevato».

La scoperta sorprendente è che tutti i vulcani, inclusi quelli dormienti, contengono corpi magmatici persistenti e di grandi dimensioni. Il team di ricerca, guidato dal post-dottorato Guanning Pang e supportato da Geoffrey Abers, professore di scienze geologiche, ha pubblicato i risultati su Nature Geoscience. I risultati sono sorprendenti, anche per la dormienza millenaria di alcuni vulcani come il Crater Lake in Oregon.

«Indipendentemente dalla frequenza delle eruzioni, osserviamo grandi corpi di magma sotto molti vulcani», ha dichiarato Pang. «Questi corpi di magma sembrano esistere sotto i vulcani per tutta la loro vita, non solo durante uno stato attivo».

Tale scoperta suggerisce che un’eruzione non prosciuga completamente una camera magmatica, ma rilascia parte del volume e della pressione in eccesso, permettendo alla camera di espandersi e riempirsi nuovamente col tempo grazie alla graduale fusione della crosta. «Se avessimo una migliore comprensione generale della posizione del magma, potremmo ottimizzare notevolmente i nostri sforzi di monitoraggio», ha affermato Abers.

Oceani sempre più caldi

Un’impennata inaspettata delle temperature globali dall’inizio del 2023 ha contribuito ad alimentare una serie di disastri in tutto il mondo, inclusi gli incendi di Los Angeles e le mortali inondazioni di Valencia, lasciando i ricercatori a cercare spiegazioni.

I dati degli oceani del mondo ora rivelano che un’allarmante accelerazione del riscaldamento della superficie marina ha probabilmente contribuito a tutto ciò.

Un nuovo studio dell’Università di Reading nel Regno Unito rileva che la superficie dei nostri oceani si sta riscaldando più di quattro volte più velocemente rispetto alla fine degli anni Ottanta. Sono state suggerite diverse ipotesi per il calore in eccesso oltre quanto previsto da El Niño e dai tassi noti di aumento di CO2.

Le ipotesi includono un aumento del vapore acqueo che intrappola il calore dovuto all’eruzione del 2022 di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, una diminuzione degli aerosol di raffreddamento superficiale dovuto alle modifiche alla regolamentazione delle spedizioni soprattutto navali nel 2020 e un picco di attività nell’attuale ciclo solare che invia più calore verso di noi.

Ma, anche sommati, questi dati non possono giustificare appieno le temperature osservate. Il meteorologo Chris Merchant e i suoi colleghi hanno utilizzato i dati satellitari raccolti a partire dal 1985 per calcolare la variazione del tasso di riscaldamento della superficie del mare. Hanno scoperto che il tasso di riscaldamento di base era di circa 0,06°C negli anni Ottanta, ma ora è aumentato a 0,27°C per decennio. Il team nota che non si tratta di un aumento lineare, ma in accelerazione.

Sebbene parte del calore in eccesso sia stato effettivamente causato dal recente El Niño, i ricercatori calcolano che circa il 44 per cento di esso sia dovuto al fatto che gli oceani hanno assorbito calore molto più rapidamente di quanto previsto nell’ultimo decennio.

«Se gli oceani fossero una vasca da bagno piena d’acqua, allora negli anni Ottanta il rubinetto dell’acqua calda scorreva lentamente, riscaldando l’acqua di appena una frazione di grado ogni decennio», spiega Merchant.

«Ma ora il rubinetto dell’acqua calda scorre molto più velocemente e il riscaldamento ha preso velocità». Il team avverte che, se questa tendenza dovesse continuare, nel giro di soli 20 anni supereremo l’aumento della temperatura della superficie del mare sperimentato negli ultimi 40 anni. «Ciò lascia senza risposta all’importante domanda su cosa abbia causato la tendenza allo squilibrio energetico della Terra», scrivono.

Con tutta questa energia in eccesso che sta già decimando in massa la fauna selvatica, lasciando milioni di persone affamate a causa dei raccolti distrutti e aggravando malattie e altri problemi di salute, è difficile immaginare quanto la situazione peggiorerà rapidamente.

Frodi fiscali nell’Impero romano

Nel deserto della Giudea è stato rinvenuto il papiro in greco più lungo mai scoperto, databile a quasi 2.000 anni fa. Il documento, composto da 133 righe di testo, svela dettagliatamente un caso di frode fiscale e falsificazione avvenuto sotto l’Impero romano, gettando nuova luce sulle pratiche legali e sulla vita quotidiana dell’epoca.

Inizialmente classificato erroneamente come nabateo, il papiro è stato successivamente identificato come scritto in greco nel 2014, grazie a una nuova analisi pubblicata sulla rivista Tyche.

Il documento si presenta come un insieme di appunti presi da alcuni procuratori durante la preparazione di un processo dinanzi a funzionari romani.

Il linguaggio utilizzato è diretto e vivace, ricco di dettagli sulle prove e sulle possibili obiezioni. «Questo papiro è straordinario perché offre uno sguardo diretto sui preparativi processuali in questa parte dell’Impero romano», afferma la ricercatrice Anna Dolganov dell’Accademia austriaca delle scienze. «Si tratta del caso giudiziario romano meglio documentato della Giudea, a eccezione del processo di Gesù», aggiunge Avner Ecker dell’Università Ebraica, Israele.

Gli imputati principali, Gadalias e Saulo, sono accusati di falsificazione, evasione fiscale e vendita e liberazione fraudolenta di schiavi nelle province romane di Giudea e Arabia. Gadalias, figlio di un uomo di legge e forse cittadino romano, aveva precedenti penali per violenza, estorsione, contraffazione e incitamento alla ribellione. Saulo, invece, orchestrò la vendita fittizia e il rilascio di schiavi senza pagare le relative tasse romane, falsificando documenti per nascondere le loro attività illecite. «La falsificazione e la frode fiscale comportavano pene severe secondo il diritto romano, tra cui i lavori forzati o addirittura la pena capitale», spiega Dolganov.

Gadalias e Saulo furono implicati in attività ribelli durante la visita dell’imperatore Adriano nella regione intorno al 129 o 130 d.C. «Questo documento dimostra che le principali istituzioni romane documentate in Egitto erano attivate anche in tutto l’impero», afferma Fritz Mitthof, membro del team dell’università di Vienna, Austria. Il papiro, inoltre, testimonia la capacità dello stato romano di regolamentare le transazioni private anche nelle regioni più remote.

Come il documento sia sopravvissuto fino ai giorni nostri rimane un mistero. Potrebbe essere stato nascosto in una grotta segreta. Anche l’esito del processo è sconosciuto e potrebbe essere stato interrotto da una successiva ribellione del popolo.

