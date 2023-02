«Siamo chiaramente nel mezzo di una crisi di estinzione. Abbiamo la responsabilità di portare storie ed eccitazione alle persone, per farle ragionare su questa crisi». E allora ragioniamo. Sono parole di Beth Shapiro, docente di Ecologia e biologia che sta guidando un esperimento del quale forse hai sentito parlare, la de-estinzione del dodo (e del mammut lanoso e della tigre della Tasmania, o tilacino). Sono progetti costosi e visionari, mi ricordano quello che Maciej Cegowski scrive dell’esplorazione di Marte: con le attuali tecnologie, pensare di andare su Marte è molto più un atto di fede che un’impresa, è uno spreco, uno stunt distruttivo.

Non so se tu o io vedremo la de-estinzione di queste tre specie prima di morire, so però che rischiamo di vedere l’estinzione di un altro milione di specie prima di morire, ed è questo il problema delle grandi imprese sognanti come la resurrezione del dodo: portare «storie» ed «eccitazione» lì dove ci servirebbero invece fondi, azione e senso pratico. Abbiamo il diritto di sognare, ma se la casa va in fiamme salvarsi è già sognare. Questi non sono gli anni Sessanta, non è più il tempo dello sbarco sulla Luna (o su Marte o sulle piume del dodo o sulla lana del mammut) ma della nostra salvezza sulla Terra. La de-estinzione è come lo sbarco su Marte di Musk, l’aspirazione a un privilegio che non ci possiamo permettere. Questa è Areale, cominciamo.

Gli scienziati non stanno bene

Rose Abramoff è una scienziata americana, una studiosa del suolo. Digressione: questa settimana ho parlato di suolo con un docente italiano di urbanistica, Paolo Pileri, e ho capito una cosa: quelli che si occupano di questo tema sono tra i più turbati. Pileri mi ha detto: «La gente non capisce il suolo, le persone pensano che il suolo sia una superficie sulla quale fare le cose, invece è qualcosa di vivo, che puoi uccidere, ma non puoi resuscitare». Era per un pezzo sulla Pedemontana, che uscirà a breve. Fine della digressione.

Torniamo ad Abramoff, che negli ultimi mesi è stata arrestata due volte: davanti alla Casa Bianca, per la settimana di disobbedienza civile convocata da Scientist Rebellion un anno fa. E dopo essersi incatenata davanti a un terminal di jet privati a Charlotte, in North Carolina, chiedendo che venissero messi al bando. Poi è successa un’altra cosa, più importante di queste: Abramoff è stata licenziata dall’istituzione scientifica dove lavorava, l’Oak Ridge National Laboratory, per aver fatto una protesta sobria e pacifica a un meeting dell’American Geophysical Union insieme al climatologo della Nasa Peter Kalmus. Abramoff e Kalmus hanno sollevato uno striscione che diceva: «Out of the lab & into the streets». Fuori dai laboratori e nelle strade.

L’Oak Ridge National Lab l’ha licenziata con l’accusa di «aver svolto attività personali durante un viaggio di lavoro», che è un modo interessante per descrivere una scienziata che prova a invocare una ribellione contro l’apocalisse. Attività personali durante un viaggio di lavoro: a me fa molto ridere. Comunque, dopo essere stata licenziata, ha scritto un editoriale sul New York Times per raccontare la sua storia, e poi ha rilasciato un’intervista a Gizmodo, che mi ha colpito, per un tema che abbiamo trattato spesso in questa newsletter: gli scienziati non stanno bene. Gli scienziati non stanno davvero bene, sono una trincea di questa guerra, e dobbiamo parlarne.

Dice Abramoff: «Gli scienziati del clima stanno raggiungendo un punto di rottura. Molti di noi si sentono silenziati dalle loro istituzioni. Guardare la crisi climatica peggiorare, decennio dopo decennio, ci sta distruggendo. Facciamo queste proteste perché siamo disperati». Poi aggiunge una riflessione politicamente sensata, dedicata a chi ha paura di rischiare il lavoro, come successo a lei: «Non fate le cose da soli. Più siamo, più siamo al sicuro. Non potranno licenziarci tutti. Parte di quello che mi auspico possa venire da questa crisi climatica è un maggiore senso di comunità».

Se sei una ricercatrice o un ricercatore sotto pressione, emotiva, psicologica, professionale o istituzionale, e hai voglia di parlarne (on the record oppure off the record), in fondo a questa newsletter trovi, come sempre, il mio indirizzo e-mail.

La transizione industriale secondo l’Europa

L’Europa si è data un piano industriale per l’economia verde, è una cosa importante, uno di quei pezzi di transizione-dall’-alto che cambieranno il nostro futuro, quindi è importante fare due cose: capire da dove viene, capire cosa c’è dentro. Come mi disse uno dei Grandi Saggi dell’ecologia (cioè Mauro Albrizio di Legambiente) «nel clima non ci sono azioni, solo reazioni».

Il Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age pubblicato dalla Commissione europea è innanzitutto una reazione all’I.R.A., l’Inflation Reduction Act votato dal Congresso Usa ad agosto, il più grande piano climatico al mondo, che può essere sintetizzato con questo tweet di Biden a bordo di un Suv elettrico che onestamente sembra più un carro armato o un mezzo di sbarco lunare.

«Sotto la mia amministrazione, il grande viaggio americano sarà tutto elettrificato e, grazie a un tax credit, potete ricevere 7.500 dollari per un nuovo veicolo elettrico». Industria nazionale, elettrificazione, una pioggia di soldi americani su industrie americane e consumatori americani. Questa è la ricetta di Biden, accusata (non senza ragioni) di protezionismo.

Il bersaglio dell’I.R.A. è la Cina, non l’Europa, ma ci sono solo reazioni, non azioni, quindi gli Usa hanno reagito al dominio cinese sulle componenti base della transizione, e ora l’Europa reagisce al tentativo di dominio americano, e questo è il contesto del nuovo Green Deal industriale partorito come eredità politica da Ursula von der Leyen e Frans Timmermans, all’inizio del loro ultimo anno completo come presidente della commissione e commissario al clima. Poi si vedrà.

Cosa c’è nel piano. Uno: semplificazione delle norme, con la proposta di una legge sull’industria a zero emissioni, autorizzazioni semplificate, standard europei per tecnologie e progetti. Due: accesso più rapido ai finanziamenti, quindi soldi, soldi, soldi, cannone europeo contro cannone americano, si parla di 250 miliardi di euro, ma presi principalmente da fondi che esistono già. Si tratta soprattutto di permettere ai paesi flessibilità negli aiuti alle rinnovabili, agevolazioni fiscali alla decarbonizzazione dell’industria, produzione di tecnologie strategiche. La Commissione vuole armonizzare il modo in cui i paesi membri possono aiutare le proprie industrie, per non assistere a uno scenario in cui chi fabbrica batterie in Germania è più agevolato a livello finanziario o fiscale di chi lo fa in Italia e poi rendere entrambi competitivi nei confronti di Cina e Usa. Tre: competenze. Formare persone e professionalità, soprattutto giovani, che sappiano fare le cose. Per creare lavoro con la transizione bisogna prima formare le persone a prenderselo. Ora siamo indietro, e il piano europeo vuole farci recuperare terreno. Infine: strumenti di difesa commerciale, come Club delle materie prime critiche, partenariati industriali Clean Tech/Net-zero e una strategia di crediti all’esportazione.

Il piano sarà discusso con i capi di Stato e di governo dell’Unione la settimana prossima, per ora è un disegno pieno di vaghezza operativa, è più una mappa che un piano, è più una dichiarazione di intenti che una mappa, la ricerca di un modo europeo di fare la transizione, che si differenzi dal modo cinese e dal modo americano, che al momento sono gli unici due modelli su vasta scala già in azione. Le proposte più pratiche saranno poi portate al Consiglio europeo di marzo. Il piano per ora è stata ricevuto così così, ci sono voci diverse e pareri diversi, ed è naturale, alla Francia piace l’idea di massicci aiuti di stato all’industria, alla Germania e ai paesi frugali spaventa fare altro debito comune dopo quello fatto post Covid. Vedremo. Ma è, insomma, una roba grossa.

Patrimoniali per la decarbonizzazione

La crisi climatica è tanto la storia di un collasso ecologico quanto quella di un’esplosione delle estreme conseguenze delle disuguaglianze globali. Il Climate Inequality Report 2023 redatto dagli economisti del World Inequality Lab affronta il tema da questo punto di vista: non ha senso parlare di clima senza parlare di disuguaglianze. Sono lo stesso problema e la stessa conversazione politica.

I messaggi chiave del rapporto sono tre. Il primo: le disuguaglianze di emissioni di carbonio dentro i singoli paesi sono più significative di quelle tra i paesi. In sostanza, stiamo affrontando troppo il tema del clima partendo dalla geografia e troppo poco partendo dalla classe sociale. Secondo: non solo il dieci per cento del genere umano causa il 50 per cento delle emissioni, e quindi metà della crisi, ma quel dieci per cento di emissioni è il più facile da attaccare e da ridurre. Terzo: c’è uno strumento per farlo, ed è una tassazione progressiva più aggressiva nei paesi più industrializzati, che è da considerare non più solo come uno strumento di giustizia sociale ma anche come una forma di decarbonizzazione.

Ridurre le disuguaglianze «non è solo un problema di equità, è un problema di efficienza nella lotta ai cambiamenti climatici», si legge nel Climate Inequality Report. «I consumi e i pattern di investimento di un gruppo di popolazione relativamente ristretto contribuiscono sproporzionatamente, in modo diretto o indiretto, alle emissioni di gas serra». Questa sproporzione deve essere letta andando a guardare gli sbalzi di reddito e di emissioni all’interno dei paesi, tagliando l’umanità per classi sociali, e non per paesi. Il punto non è quindi confrontare le emissioni dell’Italia con quelle della Cina, ma guardare a quei patrimoni privati che dal 2020 a oggi sono cresciuti di 2,7 miliardi di dollari al giorno, come si legge nel rapporto Oxfam, Survival of the Richest, l’1 per cento della popolazione globale che si è accaparrato più della metà della nuova ricchezza prodotta nel mondo negli ultimi due anni, 26mila miliardi di dollari su 42mila. Non ha più senso prendere le emissioni di un paese in blocco e partire da lì per tagliarle. Quelle degli oltre cinque milioni di poveri assoluti in Italia non possono essere confrontate con quelle delle fasce più ricche della popolazione, chi può viaggiare in jet privato da Torino a Milano e chi è in povertà energetica non devono affrontare la stessa riduzione di emissioni e non si può fare finta che sia il contrario.

È soprattutto una questione di policy e di lotta alla povertà. Uno dei concetti più in voga all’interno dell’inattivismo climatico a difesa dello status quo è che bisogna scegliere tra azione per il clima e lotta alla povertà globale, che non possiamo avere entrambe le cose, o portiamo energia alle comunità africane che vivono con i consumi energetici dell’Europa di fine Ottocento o priviamo a rimanere dentro i parametri dell’accordo di Parigi.

Secondo gli economisti del World Inequality Lab: «La ricerca contraddice questa idea che per far uscire questi paesi dalla povertà dobbiamo consumare il nostro carbon budget e sforare i parametri di aumento della temperatura stabiliti a Parigi. Sollevare grandi numeri di persone fuori dalla povertà non deve avere per forza un effetto negativo sulla mitigazione climatica». Proprio perché non sono quelle le emissioni da colpire. Il budget climatico da attaccare è quello del dieci per cento che consuma la metà dello spazio carbonico di tutti gli altri. Come si fa questo? Secondo World Inequality Lab con politiche efficienti e ambiziose di redistribuzione del reddito. Tassi su patrimoni e rendite più alte.

«I trasferimenti internazionali di risorse», come il Green Climate Fund, «non sono sufficienti per colpire le disuguaglianze climatiche. Saranno necessarie profonde trasformazioni dei regimi fiscali nazionali e internazionali, per far si che aumentino la progressività e i ritorni fiscali, per assicurarsi che gli sforzi di mitigazione e di adattamento siano distribuiti in modo equo attraverso la popolazione». Questa è la lista della spesa per combattere la crisi climatica: tasse su capitale, tasse sulle rendite, tasse sulle successioni. Basterebbe un’imposta del 1,5 per cento sulle persone più ricche del mondo (quelle con patrimoni sopra i 100 milioni di dollari) per finanziare tutti gli sforzi di adattamento nei paesi più colpiti dalla crisi climatica. Insomma, la direzione tracciata dello studio è: una patrimoniale per decarbonizzarli tutti.

Anche per questa settimana è tutto, se hai voglia di parlare con me scrivimi a ferdinando.cotugno@gmail.com. Ti auguro una bella settimana e, per chiarire: a me piacerebbe tantissimo vivere in un mondo in cui ci sono anche dodo e mammut.

Ferdinando Cotugno

Ferdinando Cotugno

