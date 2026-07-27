Comunità energetiche: una domanda su tre resta senza fondi Pnrr

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Sono più di 15.000 le richieste di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) che rimarranno a bocca asciutta, secondo quanto comunicato lunedì dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse). Quasi una domanda ogni tre non è stata accolta a causa della riduzione della dotazione finanziaria decisa dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) a novembre. La cifra iniziale, infatti, doveva essere di 2,2 miliardi. Ma, a causa d