Comunità energetiche: una domanda su tre resta senza fondi Pnrr

15.000 richieste di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le Comunità energetiche rinnovabili rimangono nel limbo dopo il taglio dei fondi deciso dal ministero. Che assicura però di aver proposto risorse ulteriori. Nel frattempo, fra le comunità c’è amarezza
Sono più di 15.000 le richieste di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) che rimarranno a bocca asciutta, secondo quanto comunicato lunedì dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse). Quasi una domanda ogni tre non è stata accolta a causa della riduzione della dotazione finanziaria decisa dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) a novembre. La cifra iniziale, infatti, doveva essere di 2,2 miliardi. Ma, a causa d