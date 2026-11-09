Una minaccia per l’intera umanità, mettiamo l’oceano al centro della Cop31

Da oltre 30 anni i Paesi insulari del Pacifico lanciano lo stesso monito alla Conferenza annuale delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici: il riscaldamento dell’oceano minaccia non solo la sicurezza alimentare ed energetica, ma la sopravvivenza stessa dell’umanità. Eppure, quasi ogni anno, il nostro monito è stato trattato come un problema regionale, una sfida circoscritta a piccole isole remote
MELBOURNE – Da oltre 30 anni i Paesi insulari del Pacifico lanciano lo stesso monito alla Conferenza annuale delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici: il riscaldamento dell’oceano minaccia non solo la sicurezza alimentare ed energetica, ma la sopravvivenza stessa dell’umanità. Eppure, quasi ogni anno, il nostro monito è stato trattato come un problema regionale, una sfida circoscritta a piccole isole remote, che come tale non meritava, da parte dei leader internazionali, più di qualche paro