POLICY IA – Domani



La missione di Domani

La missione di Domani è informare con rigore e indipendenza, nell’esclusivo interesse dei lettori. Fin dalla nostra fondazione realizziamo inchieste, analisi e approfondimenti per portare alla luce notizie di interesse pubblico, interpretare i cambiamenti e aiutare i lettori a elaborare un’opinione informata.

Alla luce di questa missione scegliamo come utilizzare le nuove tecnologie, perché l’innovazione rafforzi, e non alteri, i principi su cui si fonda il nostro giornalismo.

I nostri principi per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale trasforma profondamente il sistema dell’informazione. L’irruzione di contenuti giornalistici generati dall’IA, rende ancora più necessaria la verifica delle fonti e la valutazione editoriale.

A Domani guardiamo all’innovazione come opportunità per rafforzare la qualità del nostro lavoro, ma siamo anche consapevoli dei rischi che essa comporta. I nuovi strumenti devono essere messi al servizio della missione editoriale. La tecnologia può aiutarci a diventare più efficienti, senza mai sostituire il nostro giudizio professionale, la responsabilità redazionale e i valori che definiscono l'identità di Domani.

Per garantire che l'adozione di questi sistemi avvenga nel rispetto di ciò in cui crediamo, ci impegniamo a operare secondo le seguenti linee guida:



1. Responsabilità

La valutazione dell’interesse pubblico e il giudizio deontologico dei nostri giornalisti sono i pilastri della nostra indipendenza, che non possono essere demandati a nessun algoritmo. L'IA può assistere alcune fasi del processo di lavoro - come l'analisi di grandi volumi di dati, la ricerca e l’elaborazione delle informazioni, il supporto tecnico nella presentazione delle notizie attraverso i vari linguaggi e canali di distribuzione -, ma ogni fase editoriale deve rimanere saldamente guidata e supervisionata da esseri umani. Siamo e saremo sempre pienamente responsabili di ciò che pubblichiamo, indipendentemente dagli strumenti che utilizziamo.

2. Accuratezza e verifica

A Domani qualsiasi contenuto elaborato con il supporto dell’IA deve essere sottoposto allo stesso rigoroso processo di verifica previsto per ogni altra fonte. Nessuna informazione elaborata dall'IA può essere pubblicata senza il controllo della redazione, attraverso i suoi processi decisionali.

3. Trasparenza

I lettori hanno il diritto di sapere come nasce l'informazione che scelgono di sostenere. Quando l'intelligenza artificiale svolge un ruolo significativo nella creazione o nell’elaborazione di un contenuto, ci impegniamo a dichiararlo esplicitamente.

4. Tutela delle fonti, dei dati e dei diritti

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene nel rispetto rigoroso del principio di tutela delle fonti, requisito indispensabile di indipendenza giornalistica, compresa la protezione dei dati personali e il rispetto della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. Per questo motivo, informazioni confidenziali, documenti riservati e dati sensibili non possono essere condivisi con strumenti di IA non autorizzati o che non garantiscano adeguati livelli di sicurezza e controllo.

Allo stesso modo, tuteliamo il valore del nostro lavoro editoriale e ci opponiamo all'utilizzo non autorizzato dei contenuti di Domani per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale.