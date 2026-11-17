La scienza del clima sta affrontando attacchi senza precedenti: è l’allerta lanciata sia dai singoli scienziati che nelle dichiarazioni ufficiali delle principali strutture internazionali. Sia Trump che altri “Paesi fossili” hanno preso di mira anzitutto il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu, l’Ipcc

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ANTALYA – C'è «uno sforzo deliberato per mettere l'Ipcc ai margini», ha detto a Cop31 Johan Rockström, l'ecologo svedese che ha «scoperto» i nove limiti planetari. Rockström è uno dei più autorevoli scienziati al mondo. L'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu) invece è l'organismo che sistematizza la scienza del clima e la trasmette alle istituzioni, è il ponte tra la conoscenza e la politica. Mettere in sicurezza la sua ca