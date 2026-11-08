Il tempo è scaduto: l’elettrificazione è l’obiettivo della Cop31

Parte ad Antalya la 31esima conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici. La parola chiave è implementazione: serve attuare impegni già presi, non prenderne di nuovi. Nella strategia di Ankara e Canberra (che ha la co-presidenza) c'è l’obiettivo di convincere i paesi a sposare il numero «35»

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Domani seguirà i negoziati della Cop da Antalya. Areale, la newsletter di Ferdinando Cotugno, sarà quotidiana. E il podcast raddoppia, con uscite speciali il lunedì e il giovedì, in collaborazione con Ecco.