Il tempo è scaduto: l’elettrificazione è l’obiettivo della Cop31

Parte ad Antalya la 31esima conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici. La parola chiave è implementazione: serve attuare impegni già presi, non prenderne di nuovi. Nella strategia di Ankara e Canberra (che ha la co-presidenza) c'è l’obiettivo di convincere i paesi a sposare il numero «35»
Domani seguirà i negoziati della Cop da Antalya. Areale, la newsletter di Ferdinando Cotugno, sarà quotidiana. E il podcast raddoppia, con uscite speciali il lunedì e il giovedì, in collaborazione con Ecco.
Parte lunedì 9 novembre ad Antalya, in Turchia, la Cop31, trentunesima conferenza dell’Onu sui cambiamenti climatici, reiterazione di un formato politico inventato negli anni Novanta, quando tutto era diverso, dalle relazioni internazionali alle prospettive del riscaldamento globale. Dopo il successo dell’accordo di Parigi del 2015, che ha migliorato in modo profondo l’abitabilità del pianeta (prima di quel trattato si andava verso un riscaldamento di +4°C), negli ultimi anni lo strumento Cop ha