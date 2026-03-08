Cosa c’era prima del Big Bang? Si alza il velo sull’origine del tempo

true false

Per decenni, chiedere cosa ci fosse prima del Big Bang era considerato quasi un’eresia scientifica. Eppure oggi, nei corridoi del King’s College di Londra e in una manciata di altri laboratori sparsi per il mondo, quella domanda non solo è legittima: sta cominciando ad avere delle risposte. Il merito è di una disciplina che fino a pochi anni fa sembrava destinata a tutt’altri scopi – la relatività numerica – e di un gruppo di fisici disposti a puntarla verso i misteri più profondi del cosmo. Imm