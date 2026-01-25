La settimana della scienza

Coste divorate e acqua contaminata: il Pacifico è la prima linea del clima

Luigi Bignamidivulgatore
25 gennaio 2026 • 18:30

L’altitudine media è di uno o due metri sul livello del mare. Il 90 per cento della popolazione vive entro cinque chilometri dalla costa e metà delle infrastrutture si trova a meno di 500 metri dall’oceano. Circa dieci milioni di persone sono esposte a rischi immediati

Nel Pacifico, il cambiamento climatico non è una minaccia futura: è una realtà quotidiana che divora coste, contamina l’acqua e costringe intere comunità a scegliere se restare o partire. Nelle piccole nazioni insulari, tra le più esposte del pianeta, gli eventi meteorologici estremi stanno cancellando case e mezzi di sussistenza. Eppure, chi riesce a rimanere non si arrende: sperimenta soluzioni, combina saperi tradizionali e scienza moderna e prova a costruire un futuro su terre sempre più fra

Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano