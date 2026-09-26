Il paradosso

Siamo in crisi energetica, ma calano i pannelli solari sui tetti degli italiani. Colpa delle leggi

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista
26 settembre 2026 • 17:44
Segui Domani su Google

C’è un dato che dovrebbe far riflettere in un paese che sta vivendo una delle sue crisi energetiche più gravi, con aumenti dei prezzi che incidono pesantemente sulle famiglie più fragili, e che deve decidere come utilizzare alcuni miliardi di euro per investimenti in campo energetico grazie allo scostamento di bilancio concesso dalla Commissione europea. Il dato è quello relativo alle installazioni di impianti solari sui tetti delle case, perché continuano a calare. Proprio i pannelli che potreb

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE