Siamo in crisi energetica, ma calano i pannelli solari sui tetti degli italiani. Colpa delle leggi

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C’è un dato che dovrebbe far riflettere in un paese che sta vivendo una delle sue crisi energetiche più gravi, con aumenti dei prezzi che incidono pesantemente sulle famiglie più fragili, e che deve decidere come utilizzare alcuni miliardi di euro per investimenti in campo energetico grazie allo scostamento di bilancio concesso dalla Commissione europea. Il dato è quello relativo alle installazioni di impianti solari sui tetti delle case, perché continuano a calare. Proprio i pannelli che potreb