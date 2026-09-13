Da dove vengono i diamanti più grandi del mondo? La geologia ora ha tutte le risposte

I CLIPPIR non sono diamanti come gli altri. Appartengono al gruppo dei cosiddetti diamanti “superprofondi”, che si formano a oltre 400 chilometri sotto la superficie terrestre, in una zona dell’interno del pianeta chiamata zona di transizione del mantello

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Ci sono pietre che non si limitano a brillare: raccontano una storia lunga centinaia di milioni di anni. È il caso dei diamanti CLIPPIR (acronimo che sta per Cullinan-like, Large, Inclusion-Poor, Pure, Irregular, Resorbed), una classe rarissima di gemme che rappresenta meno dell’1 per cento di tutti i diamanti mai trovati sulla Terra, ma che include alcuni dei giganti più celebri mai estratti: il Cullinan, 3.106 carati, scoperto nella miniera Premier in Sudafrica; il Lesedi La Rona, 1.111 carati