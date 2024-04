Nel 2026 dovrebbe trasferirsi al largo di Vado Ligure e Savona, ma ci sono dubbi ambientali e di sicurezza. Golar Tundra nasceva per rispondere alla crisi del gas del 2022, ma intanto l’emergenza non c’è più

Questa è una storia con diversi inizi: la guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, la crisi del gas, poi la scelta di Snam e del governo di dotarsi di rigassificatore galleggiante nel porto di Piombino, la Golar Tundra, per aumentare la capacità di ricevere gas liquefatto via mare e affrontare l’emergenza.

Il primo carico è arrivato a luglio 2023, dopo mesi di proteste nella città toscana. Per i liguri di Ponente questa storia inizia poco dopo, quando scoprono che secondo i piani del governo nel 2026 il rigassificatore di Piombino sarebbe diventato il rigassificatore di Vado Ligure, spostandosi 300 km più a nord.

Lo shock

La notizia è stata accolta male soprattutto a Savona: l’infrastruttura galleggiante sarà più vicina al capoluogo di provincia ligure (2,8 chilometri) che a Vado (4 chilometri), ma la città è stata esclusa dalla conferenza dei servizi perché i tubi non passano nei suoi confini. La nuova rete del gas attraversa il torrente che divide Savona dalla vicina Quiliano.

Per una questione di metri, i rappresentanti di oltre 60mila abitanti di Savona sono stati esclusi dai processi di partecipazione. Come spiega Gabriella Branca, assessora alla cittadinanza attiva, «Per la città è stato uno shock, ma anche un risveglio politico».

La rivolta che abbiamo visto a Piombino nel 2023 si è trasferita qui: sono nati quattro comitati, il consiglio ha firmato un ordine del giorno bipartisan contro il progetto, a settembre c’è stata una catena umana sulla spiaggia da 16mila persone, ci sono proteste e assemblee ogni mese.

Una vecchia emergenza

Golar Tundra nasce per un’emergenza, quella del 2022, che nel frattempo è andata scemando. Nel primo anno fino all’autunno ha viaggiato al 40 per cento della capacità, nel 2023 il consumo di gas in Italia è stato di 65,5 miliardi di metri cubi, il più basso dal 2000, un diminuzione di oltre il 10 per cento, trend che continua da tre anni.

Secondo i piani di Snam, Golar Tundra sarà usato per venticinque anni, rimarrà di fronte Savona fino al 2051. Come spiega Filippo Taglieri, analista di ReCommon che segue il progetto dall’inizio, «è in contraddizione con gli obiettivi di decarbonizzazione, è una struttura ridondante rispetto a quelle che già ci sono. L’unico scenario in cui questo rigassificatore serve fino al 2051 è quello in cui l’Italia non porta a termine i piani di transizione».

Al momento ci sono già quattro infrastrutture così in Italia: Livorno (in ristrutturazione), La Spezia, Oristano e Rovigo (la più grande). Da anni si parla di costruirne altri tre: Ravenna, Gioia Tauro, Porto Empedocle.

Capitale della cultura

Golar Tundra rischia di diventare inutile prima della scadenza. Per i conti dello stato sarebbe un asset perso, ma per i cittadini di Savona la storia è diversa: già oggi si parla di un intero modello di sviluppo messo a rischio da una nave lunga 300 metri e alta oltre 50, visibile da ogni punto della costa, che funziona riscaldandosi con acqua di mare e scaricando candeggina, vicino a un’area protetta (l’isola di Bergeggi), nel santuario dei cetacei, di fronte a un territorio che sta provando a superare il declino industriale riscoprendo una vocazione turistica.

Savona si è anche candidata a essere capitale italiana della cultura nel 2027, ma voi andreste a fare il bagno di fronte a un rigassificatore pieno di 170mila metri cubi di metano? Come spiega Marco Russo, sindaco di Savona, «per noi è uno sfregio al territorio. Stiamo facendo un’opera di rigenerazione, che passa dal turismo, dallo sviluppo dell’università, è una trasformazione delicata per una città che non aveva mai completato la transizione post-industriale».

Savona ha messo in campo 90 milioni di euro di finanziamenti, di cui 50 dal Pnrr, per rigenerare lungomare, passeggiate costiere, palazzi storici. Tutto per darsi una nuova identità. Per usare una metafora non elegante ma efficace, dicono: «È come se noi ci fossimo rifatti il salotto e ci avessero messo il gabinetto, in quel salotto, senza nemmeno avvertirci».

Per l’Italia, l’inutilità futura del rigassificatore in caso di una transizione di successo sarebbe un problema finanziario, per questo tratto di Liguria significherebbe perdere un treno di sviluppo che difficilmente tornerebbe.

Lo stallo

Al momento la situazione è in stallo. Il progetto correva verso la realizzazione attraverso procedura semplificata, duecento giorni per chiudere tutto con la benedizione del Commissario, il presidente della Liguria Toti. Il primo progetto ha ricevuto decine di osservazioni nel merito, non solo dalla società civile, ma da Arpa, Vigili del Fuoco, Capitaneria.

Era pieno di problemi, soprattutto su sicurezza e impatto ecologico, sia perché l’ecosistema è delicato, sia perché questo pezzo di costa è trafficato. Sullo stesso tratto di mare c’è un terminal delle crociere, uno dei container, ci sono i punti di approdo di greggio e olio combustibile di Sarpom. Le possibilità di incidente sono tante: a Piombino si trova in porto, ma non casualmente non ce la terranno lì per 25 anni. Gli altri sono a più del doppio della distanza, Livorno e Rovigo a 15 km.

A Vado sarebbe impossibile perché il fondale al largo è profondo. «Se usassimo le stesse regole che hanno lì sulla distanza obbligatoria da altre navi, a Savona non potrebbero mai mettere un rigassificatore, perché semplicemente non c’è abbastanza spazio», dice Roberto Cuneo, ingegnere, esperto di sistemi energetici, consigliere nazionale di Italia Nostra ed ex candidato sindaco col centrodestra (quindi non accusabile di ostilità politica a priori).

Cuneo evoca disastri come Baltimora, dove una nave fuori controllo ha fatto crollare un ponte. «Sbattere contro un ponte è brutto, ma sbattere contro una nave che trasporta GNL o un rigassificatore è molto peggio». In questo intenso traffico, non c’è da contare solo Golar Tundra, ma anche le 46 navi gasiere l’anno che arriverebbero a scaricare.

A Pasqua è stato presentato il nuovo progetto, che rispondeva ad alcune obiezioni, ma non a quelle più strutturali, anche perché nessuno può cambiare i dati di fatto: la nave è grande, lo spazio è piccolo e il porto di Vado è affollato. Ci sarà tempo fino al 18 aprile per rispondere, poi la Commissione di valutazione ambientale potrà dare il via libera o fermare il progetto. Il fermento a Savona è forte, alla Società di Mutuo Soccorso in una assemblea c’era chi diceva: «Cosa dovremo fare, poi? Le barricate? Diventare come la Val Susa?».

