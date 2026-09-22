Un’aria contaminata. «L’Alzheimer è legato all’inquinamento»

«C’è una chiara connessione tra inquinamento atmosferico, soprattutto il particolato fine, PM2,5, e rischio di demenza. E ci sono prove che ci fanno pensare che l’Alzheimer possa esserne particolarmente collegato», spiega a Domani Gill Livingston, accademica clinica e psichiatra britannica

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Respirare non è facoltativo. Ogni giorno, tutto il giorno, l’aria entra nel nostro organismo indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo. E, se inquinata, può danneggiare la salute del corpo e anche della mente. È dai primi anni Duemila che la comunità scientifica studia in modo sempre più approfondito il legame tra inquinamento atmosferico e la progressione di malattie neurodegenerative, come la demenza e la sua forma più comune, l’Alzheimer. «C’è una chiara connessione tra inquinamento atmo