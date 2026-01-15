Ambiente

Rinnovabili, cosa prevede il decreto Aree idonee. Per gli operatori il «quadro è confuso»

Michele Bertelli
15 gennaio 2026 • 18:07Aggiornato, 15 gennaio 2026 • 18:28

Il testo indica i criteri per definire le aree su cui sarà possibile installare nuovi impianti rinnovabili in modo da semplificare le procedure burocratiche e favorirne un’adozione più rapida. Secondo le nuove disposizioni, le rinnovabili potranno essere installate in siti dove sono già presenti altri impianti se la modifica non eccede il 20 per cento, ma rimangono ancora alcune criticità

Con 156 voti a favore la Camera dei deputati ha dato l’ok al decreto legge che regola le misure urgenti in materia di Piano di Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Fra le varie disposizioni, il testo indica i criteri per definire le aree su cui sarà possibile installare nuovi impianti rinnovabili in modo da semplificare le procedure burocratiche e favorirne un’adozione più rapida. Per il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, l’Italia ora

Per continuare a leggere questo articolo

Michele Bertelli
Michele Bertelli
Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.