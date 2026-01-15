Rinnovabili, cosa prevede il decreto Aree idonee. Per gli operatori il «quadro è confuso»

Il testo indica i criteri per definire le aree su cui sarà possibile installare nuovi impianti rinnovabili in modo da semplificare le procedure burocratiche e favorirne un’adozione più rapida. Secondo le nuove disposizioni, le rinnovabili potranno essere installate in siti dove sono già presenti altri impianti se la modifica non eccede il 20 per cento, ma rimangono ancora alcune criticità

Con 156 voti a favore la Camera dei deputati ha dato l’ok al decreto legge che regola le misure urgenti in materia di Piano di Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Fra le varie disposizioni, il testo indica i criteri per definire le aree su cui sarà possibile installare nuovi impianti rinnovabili in modo da semplificare le procedure burocratiche e favorirne un’adozione più rapida. Per il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, l’Italia ora