Quei nuovi dubbi sull’energia oscura, traballano i pilastri della cosmologia

Il lavoro del gruppo di Oxford si inserisce in un momento di crescente incertezza, segnato da diverse anomalie osservative che hanno messo alla prova il modello standard dell’universo. Che si tratti di un errore sistematico nascosto nei dati delle supernove o del primo segnale di una rivoluzione concettuale, la questione è tutt’altro che chiusa
Per quasi 30 anni l’energia oscura ha rappresentato uno dei cardini della cosmologia moderna: la misteriosa forza responsabile dell’accelerazione dell’espansione dell’universo, dedotta dalle osservazioni delle supernove effettuate negli anni Novanta. Oggi, però, quel pilastro traballa sotto i colpi di una nuova analisi che potrebbe ribaltare decenni di certezze. Tutto nasce dall’uso delle supernove di tipo Ia come strumento di misura cosmica. Questi eventi esplosivi, generati dal collasso di det