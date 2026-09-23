I costi della crisi climatica: le proteste in Francia vanno oltre il caro benzina

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In Francia l’autunno si annuncia caldo, non solo perché a metà settembre diverse città dovevano ancora a fare i conti con temperature che si mantenevano sopra i 30°C, ma anche perché la rabbia e la frustrazione sono già scese in strada. I prezzi dei carburanti in tutto il paese sono superiori ai 2 euro al litro e le medie si avvicinano pericolosamente al record storico di oltre 2,3 euro al litro, fissato ad aprile di quest’anno dopo l’inizio della guerra di Stati Uniti e Israele all’Iran. Marted