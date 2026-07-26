L’Esa mette nel mirino Encelado: a caccia di vita sotto il ghiaccio

Non si tratta di un dettaglio: parliamo della prima missione interamente concepita, finanziata e gestita dall’Esa con Encelado come destinazione primaria, un salto di qualità rispetto al passato, quando il contributo europeo era arrivato “in prestito” a bordo di missioni a guida Nasa

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C'è una piccola luna di Saturno, larga poco più del 10 per cento del nostro satellite naturale, che da vent’anni fa sognare gli astrobiologi di mezzo mondo. Si chiama Encelado ed è probabilmente il posto più promettente del Sistema Solare per rispondere a una domanda tanto semplice quanto enorme: siamo soli? Sotto la sua crosta ghiacciata, Encelado nasconde un oceano d’acqua liquida globale. E quell’oceano non se ne sta buono e nascosto: al polo sud della luna, lungo le celebri “strisce di tigre