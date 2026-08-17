La carovana di Legambiente

Il funerale di ghiacciai e fiumi: i lutti ecologici come denuncia

Monica Zornetta
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17 agosto 2026 • 19:14

Di fronte alla morte di montagne, foreste e specie animali, sono nate delle forme di memoria ritualizzate. Servono a rendere riconoscibile una scomparsa ecologica o le condizioni di un ambiente compromesso

La mattina del 18 agosto 2019, quasi alla fine di un’estate tra le più calde mai registrate nell’Artico, un centinaio di persone aveva raggiunto a piedi la sommità di un vulcano estinto, nell’Ovest dell’Islanda, per celebrare un funerale. Un insolito funerale, almeno per il mondo occidentale. Il defunto da compiangere, infatti, non era un individuo della specie umana ma il ghiacciaio Okjökull, formatosi settecento anni prima sulla caldera del vulcano Ok e ucciso in epoca assai recente dal riscal

Monica Zornetta
Monica Zornetta
Monica Zornetta

Giornalista, saggista, ricercatrice indipendente. Collabora con quotidiani e settimanali nazionali e internazionali. Tra i suoi libri: "A casa nostra. Cinquant'anni di mafia e criminalità in Veneto"; “La resa. Ascesa, declino e pentimento di Felice Maniero”; “Ludwig. Storie di fuoco, sangue, follia”; “Alla fine del mondo. La vera storia dei Benetton in Patagonia”. 