La fusione nucleare conviene? Una campana stonata sull’energia

Secondo studi precedenti, la tecnologia delle centrali a fusione potrebbe raggiungere tassi di apprendimento dell’8-20 per cento. Lo studio di Tang e colleghi indica però che questi tassi saranno probabilmente più bassi, intorno al 2-8 per cento. In sostanza: i costi scenderanno, ma molto più lentamente di quanto molti abbiano finora sostenuto