La fusione nucleare conviene? Una campana stonata sull’energia

Secondo studi precedenti, la tecnologia delle centrali a fusione potrebbe raggiungere tassi di apprendimento dell’8-20 per cento. Lo studio di Tang e colleghi indica però che questi tassi saranno probabilmente più bassi, intorno al 2-8 per cento. In sostanza: i costi scenderanno, ma molto più lentamente di quanto molti abbiano finora sostenuto
È da decenni considerata la soluzione definitiva al problema energetico del pianeta: pulita, praticamente inesauribile, capace di replicare sulla Terra lo stesso processo che alimenta il Sole. Ma secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Energy, la fusione nucleare potrebbe non essere mai economicamente competitiva rispetto alle rinnovabili già disponibili oggi. La fusione nucleare genera energia fondendo due nuclei atomici leggeri in uno più pesante. Il processo libera quantità di energia en