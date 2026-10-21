I dati Onu sulle emissioni: la situazione è grave, ma le soluzioni esistono

L’annuale rapporto dell’Agenzia ambiente dell’Onu presenta un quadro sconfortante: le emissioni non calano e la traiettoria di aumento delle temperature ci porterà a +2.8°C entro la fine di questo secolo. Ma le strategie per evitare a noi e ai nostri discendenti un problema così grande ci sono, e sono più efficaci di quanto pensassimo