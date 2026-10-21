Il global emissions report 2026

I dati Onu sulle emissioni: la situazione è grave, ma le soluzioni esistono

Ferdinando Cotugno
21 ottobre 2026 • 19:32
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L’annuale rapporto dell’Agenzia ambiente dell’Onu presenta un quadro sconfortante: le emissioni non calano e la traiettoria di aumento delle temperature ci porterà a +2.8°C entro la fine di questo secolo. Ma le strategie per evitare a noi e ai nostri discendenti un problema così grande ci sono, e sono più efficaci di quanto pensassimo

L’annuale rapporto dell’Agenzia ambiente dell’Onu sulle emissioni di gas serra è così pieno di notizie sconfortanti che tanto vale partire dalle poche che invece sono buone. Il quadro generale è grave: le emissioni non calano (vanno a una media di + 0,8 per cento nell’ultimo decennio) e la traiettoria di aumento delle temperature ci porterà a +2.8°C entro la fine di questo secolo, il doppio del riscaldamento globale attuale (e ogni dato va ulteriormente raddoppiato per l’Europa). Occorre però ri

Ferdinando Cotugno
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Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022). Il suo ultimo libro è Tempo di ritorno. Una storia di clima e fantasmi (Guanda). È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.