I dati Onu sulle emissioni: la situazione è grave, ma le soluzioni esistono

L’annuale rapporto dell’Agenzia ambiente dell’Onu presenta un quadro sconfortante: le emissioni non calano e la traiettoria di aumento delle temperature ci porterà a +2.8°C entro la fine di questo secolo. Ma le strategie per evitare a noi e ai nostri discendenti un problema così grande ci sono, e sono più efficaci di quanto pensassimo
L’annuale rapporto dell’Agenzia ambiente dell’Onu sulle emissioni di gas serra è così pieno di notizie sconfortanti che tanto vale partire dalle poche che invece sono buone. Il quadro generale è grave: le emissioni non calano (vanno a una media di + 0,8 per cento nell’ultimo decennio) e la traiettoria di aumento delle temperature ci porterà a +2.8°C entro la fine di questo secolo, il doppio del riscaldamento globale attuale (e ogni dato va ulteriormente raddoppiato per l’Europa). Occorre però ri