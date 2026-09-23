gli effetti ginecologici della crisi climatica

Tra patologie e parti prematuri. L’emergenza ambientale ha un impatto sulle gravidanze

Francesca Fulghesu
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23 settembre 2026 • 07:00

«Nelle zone colpite da gravi disastri o da inquinamento industriale estremo, ad esempio Taranto o la Terra dei fuochi, si registrano anomalie e un livello di malformazioni molto più alto della media nazionale» spiega la professoressa Cetin. Mentre il fumo dei roghi è pericoloso per le donne incinte. I dati analizzati in vari studi hanno evidenziato un aumento della percentuale di parti prematuri

Se la pancia è a punta sarà un maschio, se si guada un ruscello il bambino soffocherà. Le leggende popolari intorno alla gravidanza sono sempre state numerose. Tutte – o quasi – hanno provato a offrire rassicurazioni di fronte all’imprevedibilità della natura e alle domande del passato. Nessuna, però, è stata in grado di simbolizzare l’attuale crisi climatica. Alla fine dell’estate più calda dal 1950 in Italia – e nel mese in cui nascono più bambini, settembre – gli ultimi studi scientifici offr

Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu
Francesca Fulghesu

Nata e cresciuta a Milano, è laureata in Lettere moderne con una tesi sulla poesia di Giovanni Giudici. Si occupa di scuola, cultura e diritti. Ha insegnato nella scuola pubblica. Collabora con Domani e Ilfattoquotidiano.it ed è la caporedattrice della rivista di arte e filosofia La tigre di carta. Fa ricerca indipendente in ambito filologico