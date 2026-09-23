Tra patologie e parti prematuri. L’emergenza ambientale ha un impatto sulle gravidanze

«Nelle zone colpite da gravi disastri o da inquinamento industriale estremo, ad esempio Taranto o la Terra dei fuochi, si registrano anomalie e un livello di malformazioni molto più alto della media nazionale» spiega la professoressa Cetin. Mentre il fumo dei roghi è pericoloso per le donne incinte. I dati analizzati in vari studi hanno evidenziato un aumento della percentuale di parti prematuri

true false

Se la pancia è a punta sarà un maschio, se si guada un ruscello il bambino soffocherà. Le leggende popolari intorno alla gravidanza sono sempre state numerose. Tutte – o quasi – hanno provato a offrire rassicurazioni di fronte all’imprevedibilità della natura e alle domande del passato. Nessuna, però, è stata in grado di simbolizzare l’attuale crisi climatica. Alla fine dell’estate più calda dal 1950 in Italia – e nel mese in cui nascono più bambini, settembre – gli ultimi studi scientifici offr