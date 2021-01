Greta Thunberg, la ragazza che ha cambiato l’ambientalismo con il movimento Fridays For Future e gli scioperi per il clima ha compiuto 18 anni. Una giovane donna che non ha mai smesso di portare avanti le sue battaglie a partire da quando, il 20 novembre del 2019 ha iniziato a manifestare davanti al parlamento svedese. Ecco cinque momenti del suo passato da attivista in cui ha ispirato milioni di ragazzi in tutto il mondo

1. Il primo sciopero

Il primo sciopero di Greta Thunberg è stato il 20 agosto del 2018. Allora, a quindici anni, decise di iniziare a scioperare per il clima ogni venerdì con un cartello davanti al parlamento svedese. Non sapeva che avrebbe fondato il movimento Fridays for future che unisce ragazzi da tutto il mondo che chiedono giustizia climatica.

Greta Thunberg davanti al parlamento svedese

2. La Cop24 di Katowice

Il primo momento pubblico in cui Thuberg ha parlato è stata la Cop24 di Katowice, in cui, intervenendo a nome del movimento “Climate Justice Now”, chiese ai politici riuniti all’assemblea sul clima di invertire la rotta: «Ho imparato che non sei mai troppo piccolo per riuscire a fare la differenza. E se pochi bambini possono ottenere grandi titoli sui giornali e le tv di tutto il mondo solo facendo uno sciopero a scuola, immagina cosa potremmo fare tutti noi insieme, se davvero volessimo».

«Voi – ha detto riferendosi ai politici - parlate solo di crescita economica illimitata e verde, perché avete troppa paura di perdere il consenso». Per lei era sbagliato: «l'unica cosa sensata da fare è tirare il freno di emergenza». Loro non erano «abbastanza maturi».

Il 21 febbraio sarebbe stata la volta del Parlamento europeo.

3. Il primo sciopero globale per il clima

Il primo evento di portata internazionale è stato venerdì 15 marzo 2019. Allora fu lanciato il primo sciopero globale per il clima a cui parteciparono oltre un milione di studenti in oltre 125 paesi.

4. «Come osate?»

A bordo della barca a vela Malizia II di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco, il 23 settembre 2019 Greta è arrivata al summit Onu di New York per lanciare il suo messaggio ai potenti della terra: «Vi terremo d’occhio». Il suo «Come osate» è diventato uno dei più celebri ascoltati all’assemblea: «Tutto questo è sbagliato. Io non dovrei essere qui. Dovrei essere a scuola, dall’altra parte dell’oceano. Eppure venite da noi giovani a parlare di speranza? Come osate! Mi avete rubato i sogni e l’infanzia con le vostre parole vuote. E io sono una delle più fortunate. Le persone stanno soffrendo. Le persone stanno morendo. Interi ecosistemi sono al collasso. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa. E tutto quello di cui parlate sono i soldi e le favole dell’eterna crescita economica. Come osate!»

L’11 dicembre 2019 sarà la persona dell’anno per la rivista Time.

5. La rivincita su Trump

Infine la rivincita sul presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il 2020 è stato l’anno del Covid-19, anche gli scioperi per il clima hanno avuto una battuta d’arresto, però Fridays for future non ha smesso di portare avanti le sue istanze in tutto il mondo, a partire dalla stessa Greta che ormai è protagonista di saggi, di un documentario e quest’estate ha scritto una lettera aperta all’Europa per chiedergli di fronteggiare l’emergenza climatica. Trump si è distinto per aver deriso le istanze ambientali e aver portato avanti politiche dannose per il clima, ma ha perso alle elezioni di novembre. Il presidente eletto Joe Biden ha già promesso che gli Stati Uniti rientreranno negli accordi per il clima di Parigi nei primi 100 giorni del suo mandato. Thunberg ha replicato al presidente uscente con le parole che Trump aveva riservato a lei, prendendolo in giro con un tweet di grande successo: «Deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia».

Adesso ringrazia tutti per gli auguri per il suo compleanno con la stessa ironia: «Mi troverete giù al pub locale a svelare tutti gli oscuri segreti dietro la cospirazione sul clima e gli scioperi scolastici, e dei miei malvagi manovratori che non possono più controllarmi!

Finalmente sono libera!!»

