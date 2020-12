Suo malgrado, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, guida la classifica dei tweet più condivisi e commentati del 2020 in Italia. Non ne sarà felice, visto che il suo è stato anche lo scivolone social più discusso: il tweet è del primo di novembre, quando definiva gli anziani «non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese».

Matteo Salvini è secondo, con il tweet condiviso la mattina dopo il voto negli Stati Uniti: «Si preannunciava su tutti i giornali una grande vittoria di Biden… come al solito non ci hanno azzeccato». Qualche giorno più tardi, quando i risultati saranno ufficiali, Biden sarà il presidente eletto più votato nella storia degli Stati Uniti.

L’autocertificazione di Cottarelli

C’è poi un’altra classifica: quella dei retweet senza commenti. Tralasciando i tweet internazionali condivisi dagli italiani (primi sono i membri degli One Direction, con i tweet nel loro decimo anniversario) e limitando l’indagine ai soli tweet in lingua italiana, il primo è Carlo Cottarelli, con un tweet del primo maggio in cui metteva in dubbio l’utilità della certificazione scritta: «Se concordate, ritwittate». Più di 13 mila utenti hanno concordato.

Il 2020 nei tweet

Alla fine di ogni anno, Twitter e gli altri social network condividono queste classifiche. Permettono di fare il bilancio dell’anno appena passato, da una prospettiva particolare. Ovviamente è un punto di vista limitato. È come guardare una grande fotografia: qualcosa resta sempre fuori dall’inquadratura.

Nelle discussioni virtuali filtra comunque molto di quello che è accaduto durante l’anno, anche se con una prospettiva fortemente occidentale (in Cina twitter è bandito). Fra i tweet più condivisi al mondo ci sono quelli sulle elezioni presidenziali, #BlackLivesMatter, sulla Champions league e l’Nba, ovviamente sulla pandemia, ma anche sulla consacrazione dei Bts e del K-pop.

Ma il tweet più ritwittato al mondo, nel 2020, è in realtà anche quello che ha ricevuto più like nella storia del social network. È l’ultimo apparso sul profilo di Chadwick Boseman, l’attore di Black panther, morto ad agosto per un cancro al colon, a 43 anni: «È con incredibile dolore che confermiamo la scomparsa di Chadwick Boseman».

“Mi piace” italiani

Tornando in Italia, a guidare la classifica dei “mi piace” è Davide – @HuertDeAuteuil – con un tweet in cui pubblicizza l’hashtag dedicato al mese dell’orgoglio, con la bandierina arcobaleno, simbolo della comunità Lgbtq e dell’amore senza confini.

Ha fatto il pieno di “mi piace” anche Chiara Ferragni per l’annuncio della seconda gravidanza. Fra i principali retweet, in Un po’ di speranza, nell’anno della pandemia, del lockdown e delle terapie intensive al collasso.

I tweet più condivisi e commentati in Italia

In questa classifica rientrano i tweet più condivisi in Italia con la funzione ritwitta con commento.

Tweet con più “mi piace” in Italia

I maggiori retweet in Italia

Comprende i tweet più condivisi, senza ulteriori commenti.

I tweet più ritwittati nel mondo

I tweet che hanno ricevuto più “mi piace” al mondo

© Riproduzione riservata