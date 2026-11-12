il summit dei leader

Greta Thunberg sveglia la Cop31: «Stanno uccidendo il pianeta»

Ferdinando Cotugno
12 novembre 2026 • 21:06
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L’attivista svedese non partecipava a una conferenza sul clima dalla Cop26 di Glasgow nel 2021: «Chiedo agli adulti nella stanza di fare gli adulti e prendersi le proprie responsabilità». Ma di «adulti» in giro se ne vedono pochi. La differenza tra l’impegno del Regno Unito e la totale indifferenza italiana 

«Non è vero che il pianeta sta morendo. Il pianeta lo stanno uccidendo», ha detto ieri alla COP31 Greta Thunberg. L'attivista svedese non partecipava a una conferenza sul clima dalla COP26 di Glasgow nel 2021, quando aveva sintetizzato con un’onomatopea le frustrazioni sulla diplomazia climatica: «Bla bla bla».

È arrivata alla COP31 nella seconda mattina del vertice dei leader, l'appuntamento di livello più alto del summit climatico, con un'invocazione chirurgica come quella di sei anni fa: «La situazione non potrebbe essere più fuori controllo e nessuno sta venendo a salvarci, chiedo agli adulti nella stanza di fare gli adulti di prendersi le proprie responsabilità».

«Non è vero che il pianeta sta morendo. Il pianeta lo stanno uccidendo», ha detto giovedì alla Cop31 Greta Thunberg. L’attivista svedese non partecipava a una conferenza sul clima dalla Cop26 di Glasgow nel 2021, quando aveva sintetizzato con un’onomatopea le frustrazioni sulla diplomazia climatica: «Bla bla bla». È arrivata alla Cop31 nella seconda mattina del vertice dei leader, l’appuntamento di livello più alto del summit climatico, con un’invocazione chirurgica come quella di cinque anni fa

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022). Il suo ultimo libro è Tempo di ritorno. Una storia di clima e fantasmi (Guanda). È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.