Greta Thunberg sveglia la Cop31: «Stanno uccidendo il pianeta»

L’attivista svedese non partecipava a una conferenza sul clima dalla Cop26 di Glasgow nel 2021: «Chiedo agli adulti nella stanza di fare gli adulti e prendersi le proprie responsabilità». Ma di «adulti» in giro se ne vedono pochi. La differenza tra l’impegno del Regno Unito e la totale indifferenza italiana

true false

«Non è vero che il pianeta sta morendo. Il pianeta lo stanno uccidendo», ha detto ieri alla COP31 Greta Thunberg. L'attivista svedese non partecipava a una conferenza sul clima dalla COP26 di Glasgow nel 2021, quando aveva sintetizzato con un’onomatopea le frustrazioni sulla diplomazia climatica: «Bla bla bla».

È arrivata alla COP31 nella seconda mattina del vertice dei leader, l'appuntamento di livello più alto del summit climatico, con un'invocazione chirurgica come quella di sei anni fa: «La situazione non potrebbe essere più fuori controllo e nessuno sta venendo a salvarci, chiedo agli adulti nella stanza di fare gli adulti di prendersi le proprie responsabilità».