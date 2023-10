In 35 città in Italia, e in molte altre nel mondo, si stanno tenendo le manifestazioni dei Fridays for future, a mesi di distanza dall’ultimo corteo. A Roma migliaia di ragazzi si sono dati appuntamento in piazza dell’Indipendenza, con gli altoparlanti che trasmettono musica rap, Rafaella Carrà e Pino Daniele. Sugli striscioni si leggono slogan come: “Resistenza climatica contro il negazionismo di stato”, “Bloccate le guerre non il nostro futuro” e “Pensa al bene comune”.

Più di un migliaio di persone si sono date appuntamento anche a Torino. Tra i giovani c'è anche il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle, possibile candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative. «È una bellissima piazza che ci lancia una richiesta forte di politiche davvero incisive sull'ambiente», ha detto Valle.

ANSA

Le proteste per il clima a Torino seguono l’esempio di quelle degli universitari e i Fridays for future annunciano che organizzeranno una tendata davanti a palazzo civico.

A Venezia è stato appeso uno striscione su un’impalcatura davanti alla basilica di San Marco: «Venezia è simbolo della crisi climatica, saremo la laguna che si ribella. No grandi scavi, no grandi navi, basta moto ondoso».

A Milano il corteo è aperto dallo striscione “Resistenza climatica”. Partito da largo Cairoli, si è fermato davanti a palazzo Marino, dove sono stati urlati slogan contro il “greenwashing”.

A Firenze il corteo è partito intorno alle 10 dal piazzale dei Caduti. Ad aprire il corteo c’è, in questo caso, un grande striscione con scritto “Another world is possible”. Nel pomeriggio poi è in programma una biciclettata per le vie del centro storico

© Riproduzione riservata