Due diversi episodi hanno messo in ginocchio tre paesi. Una rara tempesta tropicale nello Stretto di Malacca ha portato a centinaia di morti nel sud-est asiatico. In Sri Lanka almeno 334 vittime e oltre 370 dispersi a causa del ciclone Ditwah. Decine di migliaia gli sfollati

false false

Decine di migliaia gli sfollati, centinaia le persone morte. Ma il bilancio rischia di aumentare ancora di più mentre i soccorritori continuano le operazione. Le piogge tropicali hanno colpito il sud-est asiatico causando distruzione e morte.

Solo in Indonesia sono state uccise 435 persone, altre 170 in Tailandia e tre in Malesia. Secondo quanto riferiscono le autorità locali le inondazioni e le frane sono state causate da una rara tempesta tropicale che si è formata nello stretto di Malacca, che ha alimentato piogge torrenziali per tutta una settimana.

La situazione nello Sri Lanka

In un evento separato, nello Sri Lanka, altre 334 persone sono state uccise dal ciclone Ditwah. Al momento sono ancora centinaia i dispersi – 370 secondo l’ultimo bollettino pubblicato dal Disaster Management Centre – e anche qui il bilancio rischia di aggravarsi nelle prossime ore. dove si contano ancora altri 191 dispersi.

Lo Sri Lanka è stato colpito da condizioni meteorologiche avverse a partire dalla scorsa settimana. Le condizioni sono peggiorate giovedì 26 novembre, con forti acquazzoni che hanno allagato case, campi e strade e provocato frane principalmente nella regione collinare centrale.

© Riproduzione riservata