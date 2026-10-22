All’industria e all’ambiente serve innovazione. I distretti produttivi italiani possono trainarla

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Ad esempio, se ridurre le bollette delle imprese è una grande questione nazionale perché non semplificare e detassare gli scambi di energia da fonti rinnovabili tra imprese all’interno dei distretti? E ancora, cosa si aspetta a recepire le Direttive europee che fissano le regole per il riuso dell’acqua pulita che esce dai depuratori?